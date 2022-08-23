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兩廳院反中介法？5作曲家遭蓋「刪除」　網喊：小編撐住

▲國家兩廳院在臉書宣傳音樂會《先行：無框的靈魂》時，竟意有所指的在5位知名音樂家的肖像上蓋了「刪除」字樣，引起熱議。（圖／翻攝自臉書粉專《國家兩廳院 NTCH》）
▲國家兩廳院在臉書宣傳音樂會《先行：無框的靈魂》時，竟意有所指的在5位知名音樂家的肖像上蓋了「刪除」字樣，引起熱議。（圖／翻攝自臉書粉專《國家兩廳院 NTCH》）

編輯中心/綜合報導

2022-08-23 07:50:442022-08-23 08:11:27

國家通訊委員會（NCC）於6月底公布《數位中介服務法》草案，盼約束網路平台違法或假訊息樣態，但遭質疑仿效中國推網管法，也掀起像是PTT、Dcard等平台反彈，認為政府欲箝制網路言論自由。對此，國家兩廳院昨（22）日在宣傳音樂會《先行：無框的靈魂》時，竟意有所指的在5位知名音樂家的肖像上蓋了「刪除」字樣，也引起熱議。

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國家兩廳院昨（22）日下午在臉書粉專《國家兩廳院 NTCH》發文，PO出貝多芬、舒曼、德布西、梅湘、奧利維洛的頭像，並在上面分別標註「本作品因違反為宮廷貴族創作的傳統而遭到刪除」、「本作品因違反拿破崙的言論審查而遭到刪除」、「本作品因違反浪漫主義的和聲觀念而遭到刪除」、「本作品因違反戰俘營中的思想禁錮而遭到刪除」和「本作品因違反五線譜的創作規則而遭到刪除」的字樣。

▲國家兩廳院在臉書宣傳音樂會《先行：無框的靈魂》時，竟意有所指的在5位知名音樂家的肖像上蓋了「刪除」字樣，引起熱議。（圖／翻攝自臉書粉專《國家兩廳院 NTCH》）
▲國家兩廳院在臉書宣傳音樂會《先行：無框的靈魂》時，竟意有所指的在5位知名音樂家的肖像上蓋了「刪除」字樣，引起熱議。（圖／翻攝自臉書粉專《國家兩廳院 NTCH》）
兩廳院表示，「如果這些作品因此沒被寫下，​今天的音樂會變成什麼樣貌」，這些作曲家之所以被稱為先行者，正是因為他們透過創作回應時代：​不僅試圖打破時代背景設下的種種限制，​並建構自己的音樂語彙，來向眾人倡議，「傳統、框架、束縛與阻礙，​這不是停下腳步的理由，而是繼續創作的動力。​而這段尋求突破的思辨之旅，​自兩百年以來，至今仍未結束」。

兩廳院也不忘宣傳音樂會《先行：無框的靈魂》，「2022秋天藝術節，兩廳院與音樂創作的先行者們站在一起。兩廳院製作《先行：無框的靈魂》將以古典音樂結合劇場元素。邀你見證自古典時期以來，這些音樂創作的先行者，如何掙脫體制、重新建構，又再乘上另一波思想浪潮」。

不過此貼文因疑似在暗諷近日吵的不可開交的《中介法》，也吸引不少政治人物留言，像是國民黨台北市議員張斯綱就說「造反啦、造反啦，一定要捍衛兩廳院小編」、國民黨台北市議員徐巧芯也說「芭比Q啦」、國民黨立委林奕華也回應「一定要給兩廳院掌聲，加油」，就連台北市長參選人蔣萬安也直呼「把思辯的自由還給這些無框的靈魂」。

其他網友則表示，「兩廳院，我的超人」、「來朝聖～～小編可以喲，很棒」、「無限期支持兩廳院小編，該來訂票了」、「佩服勇敢的小編，不知道本篇何時會被刪除」、「國家單位公然挑釁國家政策，小編還好嗎？勇者鬥惡龍」、「小編太強大、太有創意、太有深度了！快來加薪」、「很辣的反諷梗，不過我喜歡」、「哇塞這文案厲害」、「運用時事的技巧很吸引人，小編很聰明！期待一直都有創意發表哦」、「小編保重啊」、「幫小編補血」。（編輯：郭佩蓉）


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