薄多義9月壽星「幾歲送幾隻雞翅」 加碼送每個人電影票
薄多義餐廳主打生日壽星「幾歲送幾隻雞翅」的優惠活動而聞名，眾多饕客分享堆滿滿的「雞翅山」美照成為網路上熱烈討論的話題。最新9月份壽星處女座及天秤座已開放預約訂位，沒想到這次業者還與GaragePlay車庫娛樂合作，加碼再贈「幾人送幾張電影票」，可以免費觀看最新《刀鋒劍客》電影首映，據業者透露，如果壽星無法順利觀看首映場，還可將首映票的序號存入Magic Hour手機APP裡變成點數，於下次選擇自己想要看的電影作兌換。
超人氣Bite 2 Eat薄多義餐廳，提供義式手工窯烤披薩、義大利麵、燉飯、排餐、及各式小點等，以價格親民實惠、餐點選擇豐富受到不少消費者喜愛，尤其主打生日壽星用餐「幾歲送幾隻雞翅」，幾乎是每個月固定的常態優惠活動，成為許多壽星聚餐慶祝的首選。
只要於壽星生日前3天撥打電話到門市預約訂位並加入會員，上官網或粉專領舉「薄多義-09月雞翅禮壽星派對套餐訂位券」，無論是當月或當日的壽星，只要持會員訂位券且符合訂位資格者，即可點購壽星生日派對四人套餐，一次享用披薩、豬腳、薯條、提拉米蘇等餐點；當日壽星還可以再加贈「幾歲送幾隻雞翅」，以可愛咕咕雞滿滿裝入雞翅山（每桌限1份）。
薄多義最新與GaragePlay車庫娛樂合作，9月壽星處女座及天秤座飽餐一頓後，還可加碼再贈「幾人送幾張電影票」，免費觀看最新《刀鋒劍客》電影首映（首映場次請依車庫娛樂官方公布時間為主）。業者並透露，如果壽星無法順利觀看首映場，還能將首映票的序號存入Magic Hour手機APP裡變成點數，於下次選擇自己想要看的電影再作兌換喔。
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