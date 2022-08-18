漢堡王「無麵包烤肉堡」中秋回歸　超狂17.6盎司4層烤牛

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除了雙層牛肉排的「8.8盎司輕量重磅」，重達一磅、共有浮誇4層澳洲牛肉排的「17.6盎司究極重磅」；還有「辣雞腿重磅」照顧不吃牛的民眾，香酥麻辣的雙層去骨辣雞腿排，包夾生菜與起士，超過癮香辣上市。
必勝客中秋節應景推出限時限量「月見起司炭燒嫩牛比薩」，一次讓大家低頭就賞11顆月亮！不只能搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠；透過PK雙饗卡APP訂購再享獨家好康，只要訂餐就送「冰藏起司塔」1個；8/31前訂購，還有機會抽中「HOT行動露營廚房」。
麥當勞則推出「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」及「蕎麥焙茶冰炫風」新品；並祭出麥當勞歡樂送「深夜食堂」優惠第二彈，只要網路訂餐輸入促銷折扣優惠碼「FREE」，即可享「10塊麥克鷄塊」或「中杯經典那堤」買一送一，相當於「麥克雞塊買10送10」！而且雙人套餐也有8折優惠。
而頂呱呱則悄悄開賣「比臉大」呱呱雞排，全台限定於新店北新店、台北林森店、新北中和店、基隆愛二店、台北西門共5門市試水溫，只要購買「勇弟呱呱餐」，除了套餐內可享呱呱包 x 1、薯球 x 1、紅茶雪泥(M) x 1；並限定可再加購「呱呱雞排59元」，（以上餐點不可更換其他商品）。