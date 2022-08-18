COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

漢堡王「無麵包烤肉堡」中秋回歸　超狂17.6盎司4層烤牛

▲漢堡王超狂「無麵包17.6盎司四層烤牛堡」中秋節回歸！再加碼推出「 8.8盎司輕量重磅牛」和「辣雞腿重磅」，8/30～9/12限量14天吃好吃滿。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王超狂「無麵包17.6盎司四層烤牛堡」中秋節回歸！再加碼推出「 8.8盎司輕量重磅牛」和「辣雞腿重磅」，8/30～9/12限量14天吃好吃滿。（圖／台灣漢堡王提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-18 14:59:01

漢堡王超狂「無麵包17.6盎司四層烤牛堡」回歸啦！今年還加碼推出「 8.8盎司輕量重磅牛」和「辣雞腿重磅」，無肉不歡的大食量肉肉控，鎖定中秋節8/30～9/12限量14天吃好吃滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中秋烤肉節不求人，火烤專家漢堡王來幫大家獻上滿滿肉海，繼去年中秋推出無麵包四層烤牛堡，「17.6盎司究極重磅」受到迴響；今年不只回歸「無麵包17.6盎司四層烤牛堡」，再加碼推出「8.8盎司輕量重磅牛」和 「辣雞腿重磅」，通通沒有麵包，當季時蔬、美式起士豪邁用大份量肉肉夾好夾滿，相撲級的重大美味，等大家來消滅。

除了雙層牛肉排的「8.8盎司輕量重磅」，重達一磅、共有浮誇4層澳洲牛肉排的「17.6盎司究極重磅」；還有「辣雞腿重磅」照顧不吃牛的民眾，香酥麻辣的雙層去骨辣雞腿排，包夾生菜與起士，超過癮香辣上市。

▲「17.6 盎司究極重磅」單點279元，套餐319元。（圖／台灣漢堡王提供）
▲「17.6 盎司究極重磅」單點279元，套餐319元。（圖／台灣漢堡王提供）
▲「8.8 盎司輕量重磅」單點179元，套餐219元。（圖／台灣漢堡王提供）
▲「8.8 盎司輕量重磅」單點179元，套餐219元。（圖／台灣漢堡王提供）
▲「辣雞腿重磅」單點159元，套餐199元。（圖／台灣漢堡王提供）
▲「辣雞腿重磅」單點159元，套餐199元。（圖／台灣漢堡王提供）
必勝客中秋節應景推出限時限量「月見起司炭燒嫩牛比薩」，一次讓大家低頭就賞11顆月亮！不只能搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠；透過PK雙饗卡APP訂購再享獨家好康，只要訂餐就送「冰藏起司塔」1個；8/31前訂購，還有機會抽中「HOT行動露營廚房」。

麥當勞則推出「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」及「蕎麥焙茶冰炫風」新品；並祭出麥當勞歡樂送「深夜食堂」優惠第二彈，只要網路訂餐輸入促銷折扣優惠碼「FREE」，即可享「10塊麥克鷄塊」或「中杯經典那堤」買一送一，相當於「麥克雞塊買10送10」！而且雙人套餐也有8折優惠。

而頂呱呱則悄悄開賣「比臉大」呱呱雞排，全台限定於新店北新店、台北林森店、新北中和店、基隆愛二店、台北西門共5門市試水溫，只要購買「勇弟呱呱餐」，除了套餐內可享呱呱包 x 1、薯球 x 1、紅茶雪泥(M) x 1；並限定可再加購「呱呱雞排59元」，（以上餐點不可更換其他商品）。

麥當勞「雞塊買10送10」優惠　蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿新上市

必勝客推「低頭望明月」披薩！中秋節賞月直接看11顆月亮

清原「4大芋頭飲」買ㄧ送一　康青龍蜜桃新品也買一送一

限3天！身分證「中1碼」九初脆皮煎餃只要9元：一咬爆汁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀