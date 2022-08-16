麥當勞「雞塊買10送10」優惠 蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿新上市
麥當勞送上最新密碼優惠！麥當勞歡樂送祭出「深夜食堂」優惠第二彈，只要網路訂餐輸入促銷折扣優惠碼「FREE」，即可享「10塊麥克鷄塊」或「中杯經典那堤」買一送一，相當於「麥克雞塊買10送10」！而且雙人套餐也有8折優惠，同時還宣布最新的「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」、「蕎麥焙茶冰炫風」上市，划算美食一起開吃。
接近暑假尾聲，麥當勞送上「深夜食堂」優惠第二彈，自8月17日起至9月27日止，每天晚間22點至凌晨3點，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，雙人套餐2塊麥脆鷄腿＋10塊麥克鷄塊＋大包薯條＋2杯38元冷／熱飲，可享8折優惠，只要288元。而且於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「FREE」，再享10塊麥克鷄塊或中杯經典那堤（二擇一）產品買一送一，相當於大家最愛的「麥克雞塊買10送10」啊！
提醒大家，訂單需消費滿33元起方可使用此優惠；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。宵夜不求人，在家滑滑手機就開吃。
而麥當勞繼「經典甜辣韓風炸鷄腿」，再推出新品「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」，以先烤後炸、高溫鎖住肉汁的在地嚴選帶骨鷄腿，將韓國直送「不倒翁OTTOGI正宗蜂蜜蒜香醬」完整包裹腿肉，一口咬下可以享受蜂蜜、奶油，交織著蒜香、羅勒及奧勒岡葉等香料的韓式風味，將於8月17日至9月27日期間限定推出（或售完為止）。因應夏日炎熱天氣，並同步開賣採用花蓮玉里的黃金蕎麥粒與來自日本的香韻焙茶粉，打造的全新「蕎麥焙茶冰炫風」，沁涼茶香超消暑。