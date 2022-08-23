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米其林必比登推介高雄牛肉勝羊肉？台灣菜入榜9間超美味

▲《米其林指南2022》最新「平價版美食指南」必比登推介完整名單公布！高雄第一屆20家進榜，台灣菜佔9家最夯。還有3家以牛肉餐點為主的餐廳、1家岡山羊肉獲青睞。（圖／翻攝自岡山舊市羊肉FB）
▲《米其林指南2022》最新「平價版美食指南」必比登推介完整名單公布！高雄第一屆20家進榜，台灣菜佔9家最夯。還有3家以牛肉餐點為主的餐廳、1家岡山羊肉獲青睞。（圖／翻攝自岡山舊市羊肉FB）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-23 12:33:502022-08-23 13:23:47

米其林指南2022》最新「平價版美食指南」必比登推介完整名單公布！今年首度納入台南、高雄兩大都會區，各有27及20個店家獲選；台北、台中則各有6個店家新入選，共計2022年有59家新入選，名單總計141家。高雄第一屆進榜光是台灣菜就佔了9家之多，美味聲勢最夯；有趣的是，高雄一次入選3家以牛肉餐點為主的餐廳，反觀大家耳熟能詳的岡山羊肉只有1家獲青睞。

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今年同樣首次納入《米其林指南2022》評選的高雄，在20家必比登推介店家中以台灣菜最夯，佔據9個席次。牛老大涮牛肉（自強二路）將本土溫體牛肉結合日式涮涮鍋，受盡饕客喜愛，連北部都找得到分店；湖東牛肉館同樣每日由台南新鮮運送牛肉到店、可品嚐到手切牛肉涮鮮甜湯頭；柏弘肉燥也是老饕口耳相傳、不能錯過的美味。

▲位於自強二路的牛老大涮牛肉總店，主打溫體牛肉涮涮鍋。（圖／翻攝自牛老大涮牛肉-高雄FB）
▲位於自強二路的牛老大涮牛肉總店，主打溫體牛肉涮涮鍋。（圖／翻攝自牛老大涮牛肉-高雄FB）
早在1955年就創立的老店舊市羊肉（岡山），是遠近馳名的現宰羊肉料理；還有以台南放山母雞製作各式雞肉料理的雞伯橋邊鵝則能品嚐各式鵝肉料理，還有自煉鵝油結合油蔥烹煮的佳餚，更是一絕。老新台菜（九如二路）細膩呈現傳統辦桌宴席菜；以在地名產芋頭與筍子入菜的仙香飲食店；開業20年的雲來坊，則以輕鬆享用新鮮食材烹調的各式家常菜聞名。

另外還有高雄在地小吃入選，包括北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）、菜粽李、正宗鴨肉飯、橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）、鴨肉珍、弘記肉燥飯舖。以及鹽埕屹立80年的鄭家切仔麵、現做麵食出眾的龍舫牛肉麵疙瘩，主打炒河粉與泰咖啡的帕泰、創意細膩川菜的蜀府掌櫃，及現點現包的楊寶寶蒸餃（楠梓）等，都是第一屆高雄必比登推介名單新星。

▲高雄新入選必比登推介，其中9家以台灣菜入選，包括仙香飲食店（左上）、、湖東牛肉館（中）、雲來坊（右上）、雞伯（右下）以及柏弘肉燥（左下）。（圖／翻攝米其林指南官網，柏弘肉燥、仙香飲食店、雞伯照片由餐廳提供）
▲高雄新入選必比登推介，其中9家以台灣菜入選，包括仙香飲食店（左上）、、湖東牛肉館（中）、雲來坊（右上）、雞伯（右下）以及柏弘肉燥（左下）。（圖／翻攝米其林指南官網，柏弘肉燥、仙香飲食店、雞伯照片由餐廳提供）
▲高雄新入選必比登推介，包括帕泰（左上）、鴨肉珍（中）、鄭家切仔麵（右上）、菜粽李（右下）、以及龍舫牛肉麵疙瘩（左下）。（圖／翻攝米其林指南官網，帕泰照片由餐廳提供）
▲高雄新入選必比登推介，包括帕泰（左上）、鴨肉珍（中）、鄭家切仔麵（右上）、菜粽李（右下）、以及龍舫牛肉麵疙瘩（左下）。（圖／翻攝米其林指南官網，帕泰照片由餐廳提供）
2022高雄米其林指南 必比登推介 全為新進榜

牛老大涮牛肉 (自強二路)
北港蔡三代筒仔米糕 (鹽埕)
柏弘肉燥
菜粽李
正宗鴨肉飯
鄭家切仔麵
橋仔頭黃家肉燥飯 (橋頭)
鴨肉珍
湖東牛肉館
弘記肉燥飯舖
舊市羊肉 (岡山)
雞伯
橋邊鵝肉
龍舫牛肉麵疙瘩
老新台菜 (九如二路)
帕泰
蜀府掌櫃
仙香飲食店
楊寶寶蒸餃 (楠梓)
雲來坊

▲《米其林指南2022》最新高雄必比登推介完整名單。（圖／台灣米其林提供）
▲《米其林指南2022》最新高雄必比登推介完整名單。（圖／台灣米其林提供）

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