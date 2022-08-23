米其林必比登推介高雄牛肉勝羊肉？台灣菜入榜9間超美味
《米其林指南2022》最新「平價版美食指南」必比登推介完整名單公布！今年首度納入台南、高雄兩大都會區，各有27及20個店家獲選；台北、台中則各有6個店家新入選，共計2022年有59家新入選，名單總計141家。高雄第一屆進榜光是台灣菜就佔了9家之多，美味聲勢最夯；有趣的是，高雄一次入選3家以牛肉餐點為主的餐廳，反觀大家耳熟能詳的岡山羊肉只有1家獲青睞。
今年同樣首次納入《米其林指南2022》評選的高雄，在20家必比登推介店家中以台灣菜最夯，佔據9個席次。牛老大涮牛肉（自強二路）將本土溫體牛肉結合日式涮涮鍋，受盡饕客喜愛，連北部都找得到分店；湖東牛肉館同樣每日由台南新鮮運送牛肉到店、可品嚐到手切牛肉涮鮮甜湯頭；柏弘肉燥也是老饕口耳相傳、不能錯過的美味。
早在1955年就創立的老店舊市羊肉（岡山），是遠近馳名的現宰羊肉料理；還有以台南放山母雞製作各式雞肉料理的雞伯；橋邊鵝肉則能品嚐各式鵝肉料理，還有自煉鵝油結合油蔥烹煮的佳餚，更是一絕。老新台菜（九如二路）細膩呈現傳統辦桌宴席菜；以在地名產芋頭與筍子入菜的仙香飲食店；開業20年的雲來坊，則以輕鬆享用新鮮食材烹調的各式家常菜聞名。
另外還有高雄在地小吃入選，包括北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）、菜粽李、正宗鴨肉飯、橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）、鴨肉珍、弘記肉燥飯舖。以及鹽埕屹立80年的鄭家切仔麵、現做麵食出眾的龍舫牛肉麵疙瘩，主打炒河粉與泰咖啡的帕泰、創意細膩川菜的蜀府掌櫃，及現點現包的楊寶寶蒸餃（楠梓）等，都是第一屆高雄必比登推介名單新星。
2022高雄米其林指南 必比登推介 全為新進榜
牛老大涮牛肉 (自強二路)
北港蔡三代筒仔米糕 (鹽埕)
柏弘肉燥
菜粽李
正宗鴨肉飯
鄭家切仔麵
橋仔頭黃家肉燥飯 (橋頭)
鴨肉珍
湖東牛肉館
弘記肉燥飯舖
舊市羊肉 (岡山)
雞伯
橋邊鵝肉
龍舫牛肉麵疙瘩
老新台菜 (九如二路)
帕泰
蜀府掌櫃
仙香飲食店
楊寶寶蒸餃 (楠梓)
雲來坊