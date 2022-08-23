獨／外交部駁斥新南向死亡謠言　專家曝東南亞語學生展望

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而針對外交部連2年未招考東南亞語組，外交部指出：「外交部為推動新南向政策及因應我駐東南亞地區館處工作需要，自106年起至108年陸續於外交特考招考印尼文、越南文、馬來文及泰文等語組，另派遣同仁實地赴東南亞國家語訓，強化東南亞語文能力，同時持續透過外交及國際事務學院辦理特殊語文課程，與鼓勵駐東南亞地區館處同仁於駐地學習語言等方式，多元管道培養東南亞語系人才。未來亦將配合整體人力規劃，提報外交特考各語組需用名額。」
政治大學東南亞語言學程主任劉心華回應《NOWnews今日新聞》洽詢觀點，她認為外交官考試的名額應該是外交部內部通盤考量各地區的需求而定，每年也都不一定；有時，一個地區還有一堆外交官無法外放，也就不會辦理考試；所以應該和新南向政策無關。至於有關東南亞學系的名額增減應屬教育部轄管，目前每年的名額持續增加，政大東南亞學程已朝成系的方向運作，學生人數已在政大外語學院排行第三，具備系級的人數。
劉心華教授指出，新南向政策是正確的，而且應該加大力度。相較於日本、韓國、大陸、澳洲等等國家，台灣起步太晚，力度也不夠。「東南亞各國距離我們那麼近，應該算是鄰居，更應該多了解，發展相互關係。現今各國的外交應該是全民外交，不能只靠外交或經貿人員的努力。未來世界其中之一的走向會將重點放在南海周邊國家。台灣對東南亞地區關係一直沒有長期的規劃，除了移工議題外，都沒有發展對東南亞各國進一步的了解，東南亞地區民族繁多，文化多元，需要長期深入了解。現在，單就徵聘語言教師，我們都找不到台灣籍具有博士學位的語言專業老師，大部分有PhD的本國人，都只是研究東南亞問題的學者，大部分還是在美國取得學位，不會說該地區語言。如果無法用一手資料做研究，二手三手資料都會存有偏見。總之，與東南亞各國發展正常關係是至關重要的。」
《NOWnews今日新聞》記者也詢問活躍於東南亞學術圈的陳尚懋教授，畢業於政治大學政治學碩士和博士，目前為佛光大學國際暨兩岸事務處國際長。針對2017年至2020年招募進來的10名東南亞語種專長的外交官已經有3人請辭一事，他認為原因在於，透過東南亞語種考進去的外交人員跟傳統外交人員的教育和體系略有不同，且擔任外交人員首要精通語言是英語，其次才是小語種，這對單純精通小語種的人才來說，或許會感覺不適應。
不過陳尚懋教授也認為精通小語種的外交人員對台灣是有幫助的，例如中國派駐在東南亞的外交官，受訪或接洽政商名流時都能用流利的當地語言回答問題，反觀台灣這方面恐需要加強。如果用英語的話，或許就會跟當地有一層隔閡。培養正規體系培養出的外交官固然重要，但重視小語種需求也很重要，「不要覺得只會英文就能去東南亞做外交，需要有接納和包容非正規體系上任外交官的心。」陳尚懋教授說。
另外，針對外界質疑政府多年推動「新南向政策」成效，外交部強調，自本（111）年1月起，多次透過發布新聞稿、回應說明、新聞例會等方式，不斷呼籲國人注意海外求職可能遭遇的工作陷阱，並且自本年6月召開跨部會會議以來，持續與相關政府機關研議解決方案。外交部已於8月12日在官網設置「海外求職陷阱宣導專區」，彙整跨部會資料、實際案例、即時發展、諮詢求助電話等資訊提供各界參考，提醒國人高度警戒高薪誘惑的不實廣告。外交部與相關駐外館處一直秉持同理心與兢兢業業的態度，積極設法營救受害國人，並持續配合主政機關提供相關協助，「絕無罔顧生命」的情事。
我國政府自105年起，秉持「以人為本」、「互惠互利」及「多元發展」等原則全力推行「新南向政策」，深化台灣與新南向國家在經貿、投資、農漁業、科技、教育與人才培育等各項領域的合作及交流，成效有目共睹。110 年台灣與新南向國家貿易總額達到1,490.78 億美元，較109年成長37.58%；新南向國家來台就讀大專院校的學生人數也達到 57,695 人，較109年增加10.41%。特定立法委員以偏概全，宣稱「新南向政策原來攏係假」，相關說法不符事實，更無視「新南向政策」各項累積進展，抹煞各部會長年努力的整體成果；外交部對上述說法無法接受，也深感遺憾。
外交部再次呼籲，如果國人有意前往東南亞地區工作，請務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。
最後，外交部發言人歐江安澄清，「我們也不是『去年停開』、『已死』之類的謠言。特殊語言組本來就是不定期，依有需要，人才開缺時才會加開名額報考。用『已死』比喻不恰當，東南亞的業務非常活絡！」