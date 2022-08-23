爸送媽皮夾！她一見實物超傻眼 女兒虧：您是甲組天花板
送禮是一門學問，送到心坎裡一定會讓收禮人非常高興，但是就有一名丈夫送老婆的禮物卻讓她直搖頭，女兒一旁看了也笑到不行，還笑虧爸爸：「您是甲組的天花板484？」
一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示媽媽的舊皮夾已經使用許久，早已出現破損，因此日前就向爸爸撒嬌說在一起30年都不曾收到皮夾當禮物，央求丈夫買個新皮夾送給自己。隔天爸爸真的送給媽媽一個新皮夾，只是當媽媽滿心歡喜地打開禮物，卻發現新皮夾竟然是男用款式，搞笑的是皮夾外頭還貼著一張「100元」的標價，讓媽媽瞬間傻眼，而一旁的原PO也忍不住吐槽自己的爸爸：「爸，您是鋼鐵直男，還是媽媽平常都脾氣太好了，這男用皮夾就算了，您連100塊的標價都不撕就給您老婆，您是甲組（理科直男）的天花板484」。
貼文一曝光，立刻吸引許多網友紛紛打趣留言：「爸爸的晚餐是吃紅燒皮夾還是清蒸皮夾呢？」、「不會啦，爸爸還有些求生欲在，只是沒有很完美」、「吃定對方不會跑，還好不是貼著『贈品』」、「老皮了不怕電，還是耳朵早起繭不怕唸」、「不送還好，送了更難過」、「直男不分年齡」、「爸爸跟地平線一樣直欸」、「是不是想換老婆」、「無法超越的天花板無誤」。
另外也有網友替原PO爸爸緩頰：「有把太太話聽進去，而且立刻行動，也是優點啦」、「錢不在多，貴在心意，有些男人就是不懂那些花言巧語的，但對於老婆的話是言聽必從」、「爸爸是為媽媽而買……價錢多寡不是重點……有付出實際的行動是爸爸的心意噢，祝福家庭和樂。」、「有心比啥都貴重」。（編輯：陳珮瑜）