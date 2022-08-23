林姿妙遭起訴！檢方查7844萬不明財產　土地弊案起訴15人

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檢方查出，趙姓、黃姓地主名下有塊農地，但沒有用於農業使用，2016年3月遭宜蘭縣政府依法裁罰6萬元，並命於5月前恢復原狀、通報宜縣府地方稅務局羅東分局、羅東鎮公所列管。
另外，2018年7月，林姿妙獲政黨提名參選宜蘭縣長，需要競選總部，當地劉姓、陳姓、林姓、藍姓等4名地主同意將一塊土地無償借用，並由前國民黨立委楊吉雄出資搭建競選總部，並向宜縣府建設處提出申請，使用期限至同年11月24日，期滿後10日內自行拆除完畢，獲利約240萬元工程費。
林姿妙當選後，楊想將該棟競選總部沿用於2020年初的總統立委大選使用，因此向宜縣府詢問延長使用申請應如何解決，宜縣府因此將《宜蘭縣臨時性建築物管理辦法》第8條與第9條合併後核准延長。
檢方指出，直到宜蘭縣府羅東鎮的一名承辦人發現2筆土地使用有問題，發函羅東鎮公所要求釋疑，地主們為免徵土地稅，就商議分頭處理，然而，建設處不願意配合，因此由林姿妙女兒出面施壓，涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行為收取不正利益罪、《刑法》公務員明知不實事項登載於職務上所掌公文書罪。
另外，檢方清查林姿妙家金流發現，林姿妙自擔任鎮長、縣長以來，除每月3萬元租金收入及15萬元月薪，並無其他收入，但卻有7844萬9000元不明財產，其中2293萬2000元，是涉嫌圖利趙姓、黃姓免繳土地增值稅期間的金流，因為林姿妙的說法悖於常情，且顯不相符涉犯《洗錢防制法》特殊洗錢罪、《貪汙治罪條例》財產來源不明罪。