殺警案險抓錯人！石明謹提「王迎先命案」：差點重蹈覆轍
台南市員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉殉職，犯嫌林信吾今（23）日清晨新竹落網，不過在案發之初，一度傳出嫌犯是另一位陳姓通緝犯，其照片更在網路上瘋傳，直到他向警方專案小組自首，才讓警方重新審視偵辦方向；對此，前員警石明謹在臉書發文，表示這起案件讓他想起「王迎先命案」，還真的差一點重蹈覆轍。
石明謹表示，看到殺警案，自己一時間想到的是「王迎先命案」；他表示，1982年，一名計程車司機李師科，殺警奪槍後持槍搶了土地銀行，一名身材長相跟李師科相似的計程車司機王迎先，被女兒的男友檢舉。
石明謹說，隨後內政部警政署刑事警察局將王迎先逮捕，以嚴刑逼供的方式逼他承認犯下搶案，王迎先在警方進行現場重建時，趁機從秀朗橋跳下以死明志。
同時，台北市刑警大隊也逮捕了真正的犯嫌李師科，形成一案雙破，但是王迎先已經身亡，而當時宣布破案的數名刑警，反而被通緝分頭逃亡，成為台灣警政史上最大恥辱，同時也促進了刑事訴訟法的大改革。
石明謹表示，許多鄉民在第一時間警方公布「疑似」犯嫌資料時，就高喊直接開槍打死他，甚至也有警政首長宣示要員警如遇反抗就可以用槍，這樣的心態很可能製造出第二個王迎先；「今天，還真的差一點重蹈覆轍。」（編輯：孫唯容）