台南殺警奪槍案兇嫌落網 陳其邁：感謝警徹夜未休緝凶
台南市警第二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，昨（22）日在追緝歹徒過程中遭襲，身中多刀，送醫仍不治身亡，高雄市長陳其邁今天說，嫌犯曾在九如路下交流道，高雄的特勤中隊立刻就展開部署，協助掌握嫌犯行蹤，感謝高雄及全國警察的基層同仁，徹夜未眠，全力緝凶，全民都應該要當警察同仁的後盾。
陳其邁指出，在昨天應該是凌晨0點50分左右，高雄市警方接獲台南警方的通知，有一輛白牌計程車在高雄市的九如路下交流道，高雄的特勤中隊立刻就展開部署、圍捕，也同步調錄影帶掌握嫌犯的行蹤，大概在2點半左右通知台南警方跟警政署，那時候嫌犯車輛應該已經過了嘉義，所以也由台南警方指揮、警政署協調，包括新竹、台南、高雄，的警察同仁，大家團隊的合作，共同在凌晨4點多把凶嫌逮捕到案。
陳其邁重申對台南兩位英勇的員警不幸的罹難表示哀悼跟不捨，陳其邁表示維護治安工作的警察同仁非常辛苦，有時候日也拚夜也拚，沒日沒夜出生入死，甚至在執勤的過程裡面，常常面臨生命的威脅。
陳其邁強調，對於有人打擊警察的士氣，或者是汙衊警察同仁，這個「我個人沒有辦法接受」，在整個治安工作上，也呼籲全民應該當基層警察的後盾，因為一個警察一個家庭，很辛苦的不只是我們基層警察同仁，在家裡的眷屬也都非常擔心，所以我想這個部分，所以我們要為所有的基層警察同仁表達感謝。