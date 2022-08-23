和男友恩愛中！她突冒「1想法」飆淚 網猛點頭：我也會
情侶之間發生性行為可以增加親密度，不過就有一名女網友分享，她某天和男友恩愛時，竟在過程中突然湧上一股委屈又難過的情緒，眼淚差點飆出來，幸好最後努力壓抑住，但也讓她對這個現象感到奇怪，貼文曝光後，釣出許多過來人舉手喊：「我有一次也做到哭出來，但是是沒任何想法就突然有個想哭的感覺！」
該名網友21日在Dcard中貼文，她以「做愛到一半很想哭」為題，表示在跟男友恩愛時，明明一切都很好，卻在過程中看到男友的雙眼，一股難過又委屈的情緒突然湧上來，「腦子飄過一個想法是他真的愛我嗎」，但擔心嚇到對方，因此最後她還是有控制住眼淚。
原PO透露，明明和男友的日常都沒發生什麼大問題，不知道為何會產生這樣的情緒及想法，「上網爬文有看到高潮後的性愛憂鬱這是一樣的狀況吧」，讓她忍不住問：「明明我們的日常沒有什麼問題，為什麼我會產生這種情緒跟想法？」
貼文一出，一票網友也點頭附和，「有時候真的會這樣」、「你不是一個人，我也會，雖然我也不知道原因，但我也會有這樣的情緒，甚至完事後會情緒低落跟爆哭」、「我有一次也做到哭出來，但是是沒任何想法就突然有個想哭的感覺（好像跟妳的狀況不一樣？） 當時男友嚇到」、「正常的，我也會這樣哈哈哈，做的過程很舒服，但是一結束男友射出來的瞬間，情緒會突然上來然後淚崩，但其實也沒有什麼讓我傷心的事，我覺得可能是身心整個被放鬆後，爽到哭吧哈哈哈哈」。（編輯：賴禹妡）