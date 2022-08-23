台南必比登27家！阿明豬心被讚爆 這家反被嗆「憑什麼」
米其林今天公布必比登推介名單，首度納入台南與高雄，其中在四都之中，最受關注的當屬「美食之都」台南名單，多達27個店家獲得必比登推介，引發台南鄉親議論紛紛，一如預期是罵聲不斷，因為對口味固執的台南人，其實口袋裡都有自己的指南，不過多數人都大讚「阿明豬心」實至名歸，甚至擔心以後再也排不到；而出現不少反對聲浪的則是「府城食府」，甚至有台南鄉親狠嗆：「憑什麼」。
獲得必比登推介的店家代表提供「物有所值」的美食，最基本準則是能用台幣1000元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料），因此必比登都以平價餐廳、街邊小吃為主。台南共27個店家獲必比登推介，包括阿明豬心、大勇街無名鹹粥在列，連嘴很叼的台南人都認同：「大勇街無名鹹粥很讚」、「阿明豬心我早就放棄了」、「以前排不到阿明豬心，以後更吃不到了」，台南民眾張先生表示：「阿明豬心真的好吃，豬心湯、骨髓湯都很入味，但是座位太少，都要排很久。」
在台南鄉親討論熱潮中，也出現不少對名單嗤之以鼻的評論：「阿美選入，我就笑了」、「阿美飯店我沒意見，為什麼府城食府可以拿必比登？」、「府城食府憑什麼，真的是笑話」、「看到府城食府真的笑出來」。還有台南網友反串開酸，大讚必比登推介名單是台南人的福音，感謝製作這份名單的人，把觀光人潮分散到雷店。
受到猛烈火力抨擊的府城食府，對多數台南人來說，較偏向是親戚聚餐吃粗飽的餐廳、吃喜酒的場地，至於為何會獲得必比登推介，有民眾猜測可能是贏在舒適的用餐環境。有趣的是，在這次公開的店家名單中，多達4家「無名」入選，包括大勇街無名鹹粥、開元路無名虱目魚、無名新鮮牛肉湯、無名羊肉湯，讓台南鄉親搞笑說：「無名是台南非常重要的餐飲集團」、「這無名飲食集團會不會被查稅」、「無名擬未來3年內輔導上櫃」。
🟡2022台南米其林指南必比登推介
- 阿星鹹粥
- 阿明豬心冬粉 (保安路)
- 阿興虱目魚
- 阿美飯店
- 保安路米糕
- 田媽媽 長盈海味屋
- 大勇街無名鹹粥
- 東香台菜海味料理
- 福泰飯桌第三代
- 下大道蘭米糕
- 八寶彬圓仔惠 (國華街)
- 開元紅燒土魠魚羮
- 開元路無名虱目魚
- 康樂街牛肉湯
- 落成米糕
- 無名新鮮牛肉湯
- 無名羊肉湯
- 博仁堂
- 尚好吃牛肉湯
- 鮮蒸蝦仁肉圓
- 小公園擔仔麵
- 府城食府 (安平)
- 王氏魚皮
- 葉家小卷米粉
- 一味品
- 永通虱目魚粥
- 筑馨居