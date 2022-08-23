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台南必比登27家！阿明豬心被讚爆　這家反被嗆「憑什麼」

▲台南必比登推介名單受到當地人熱烈討論，多數鄉親一致激推「阿明豬心」是實至名歸的好吃。（圖／民眾提供）
▲台南必比登推介名單受到當地人熱烈討論，多數鄉親一致激推「阿明豬心」是實至名歸的好吃。（圖／民眾提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-23 13:36:032022-08-23 13:47:38

米其林今天公布必比登推介名單，首度納入台南與高雄，其中在四都之中，最受關注的當屬「美食之都」台南名單，多達27個店家獲得必比登推介，引發台南鄉親議論紛紛，一如預期是罵聲不斷，因為對口味固執的台南人，其實口袋裡都有自己的指南，不過多數人都大讚「阿明豬心」實至名歸，甚至擔心以後再也排不到；而出現不少反對聲浪的則是「府城食府」，甚至有台南鄉親狠嗆：「憑什麼」。

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獲得必比登推介的店家代表提供「物有所值」的美食，最基本準則是能用台幣1000元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料），因此必比登都以平價餐廳、街邊小吃為主。台南共27個店家獲必比登推介，包括阿明豬心、大勇街無名鹹粥在列，連嘴很叼的台南人都認同：「大勇街無名鹹粥很讚」、「阿明豬心我早就放棄了」、「以前排不到阿明豬心，以後更吃不到了」，台南民眾張先生表示：「阿明豬心真的好吃，豬心湯、骨髓湯都很入味，但是座位太少，都要排很久。」

▲位在台南保安路上的「阿明豬心」，十幾年來一直都是大排長龍。（圖／取自「阿明豬心冬粉」粉專）
▲位在台南保安路上的「阿明豬心」，十幾年來一直都是大排長龍。（圖／取自「阿明豬心冬粉」粉專）
▲大勇街無名鹹粥是台南鄉親的心頭好。（圖／米其林提供）
▲大勇街無名鹹粥是台南鄉親的心頭好。（圖／米其林提供）
在台南鄉親討論熱潮中，也出現不少對名單嗤之以鼻的評論：「阿美選入，我就笑了」、「阿美飯店我沒意見，為什麼府城食府可以拿必比登？」、「府城食府憑什麼，真的是笑話」、「看到府城食府真的笑出來」。還有台南網友反串開酸，大讚必比登推介名單是台南人的福音，感謝製作這份名單的人，把觀光人潮分散到雷店。

受到猛烈火力抨擊的府城食府，對多數台南人來說，較偏向是親戚聚餐吃粗飽的餐廳、吃喜酒的場地，至於為何會獲得必比登推介，有民眾猜測可能是贏在舒適的用餐環境。有趣的是，在這次公開的店家名單中，多達4家「無名」入選，包括大勇街無名鹹粥、開元路無名虱目魚、無名新鮮牛肉湯、無名羊肉湯，讓台南鄉親搞笑說：「無名是台南非常重要的餐飲集團」、「這無名飲食集團會不會被查稅」、「無名擬未來3年內輔導上櫃」。

▲台南人笑稱「只要無名的都是好吃」，這家無名牛肉湯引發眾人猜測究竟是東門路、還是開元路那間。（圖／取自Michelin Guide粉專）
▲台南人笑稱「只要無名的都是好吃」，由於沒有店名，這家牛肉湯引發眾人猜測究竟是東門路、還是開元路那間。（圖／取自Michelin Guide粉專）
🟡2022台南米其林指南必比登推介

  • 阿星鹹粥
  • 阿明豬心冬粉 (保安路)
  • 阿興虱目魚
  • 阿美飯店
  • 保安路米糕
  • 田媽媽 長盈海味屋
  • 大勇街無名鹹粥
  • 東香台菜海味料理
  • 福泰飯桌第三代
  • 下大道蘭米糕
  • 八寶彬圓仔惠 (國華街)
  • 開元紅燒土魠魚羮
  • 開元路無名虱目魚
  • 康樂街牛肉湯
  • 落成米糕
  • 無名新鮮牛肉湯
  • 無名羊肉湯
  • 博仁堂
  • 尚好吃牛肉湯
  • 鮮蒸蝦仁肉圓
  • 小公園擔仔麵
  • 府城食府 (安平)
  • 王氏魚皮
  • 葉家小卷米粉
  • 一味品
  • 永通虱目魚粥
  • 筑馨居

2022米其林指南納入台南！鄉親不領情嗆：「Who cares」

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