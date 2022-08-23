「無名牛肉湯」是這家！台南必比登放榜 3大牛肉湯必吃
米其林今（23）日率先公布必比登推介名單，除了台北、台中之外，今年首度納入台南與高雄，其中被稱為「美食之都」的台南，名單一公布就引發高度關注。由於台南街邊小吃多，一台攤車就做起生意，靠的是老顧客口耳相傳，因此許多好吃店家都沒有店名，光是「無名牛肉湯」在全台南就有4間，因此當米其林公布「無名新鮮牛肉湯」獲得必比登推介，立刻引發台南鄉親熱烈討論到底是哪家。
牛肉湯絕對是到訪台南必吃的小吃，在2022台南米其林必比登推介中，27個入選店家就有3家是牛肉湯，分別是康樂街牛肉湯、無名新鮮牛肉湯、尚好吃牛肉湯。其中在開元路、金華路、東門路、崇明路都各有一家無名牛肉湯，究竟是哪家入選引發鄉親熱議，紛紛化身偵探想從米其林公布的照片中解謎：「看碗和桌子像是開元路的」、「但東門路也長這樣」、「外地人一定覺得那麼多無名怎麼找」、「兩家的湯碗、醬碟、桌面都一樣，實在難分」，而米其林團隊稍早也對外公布無名店家的地址，正是位在東門路上的無名牛肉湯。
嘉藥多媒體系講師小均、同時也是「我要征服臺南牛肉湯」的版主，針對這次獲得必比登推介的3家台南牛肉湯，吃遍台南牛肉湯的小均認為：「尚好吃、康樂街、無名這三家給的極好，以滿分5星來看，過去寫文評價都高達4星。」值得一提的是康樂街牛肉湯的炒功，雖然店面是三家最小，卻是少數認真在炒牛肉的台南店家，湯頭幾乎無鹽，老闆就是希望能讓客人喝到極致原味的牛肉湯，也導致很多觀光客不敢再喝。
「我要征服臺南牛肉湯」版主小均表示，尚好吃牛肉湯雖然基調偏甜，觀光客吃不慣，但豬肉燥炒到黏嘴入味，早就是在地人都在排隊的店家，他還打趣說：「這次米其林一來，恐怕在地人都要憤怒了。」至於台南共有4家無名牛肉湯，讓不少人感到困擾，他也補充說道：「東門路與開元路是兄弟，牛肉燥飯都入味好吃，兩家是誰入選我都甘願。」
🟡2022台南米其林必比登牛肉湯
◼康樂街牛肉湯：台南市中西區康樂街325號
◼無名新鮮牛肉湯：台南東區東門路二段51號
◼尚好吃牛肉湯：台南市北區北安路一段6號