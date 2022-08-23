米其林必比登推介「無名系列」大勝！這家秒被在地人認出

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一說到台南很難不讓人聯想到「牛肉湯」，這家「無名」牛肉湯店就位於台南市東區東門路二段，走在路上就能看見紅底招牌「新鮮牛肉湯」放在門口。雖沒有明確的店名，但饕客卻是絡繹不絕，搜尋Google評價更是擁有4.5顆星好評。這間同樣是早上5點開門，衝刺早餐時段一直賣到下午2點休息，是當地人與觀光客必朝聖早餐名店，大塊牛肉讓吃過的網友都直呼：「滿足！」
2005年12月16日曾宣布遷址一次的「無名羊肉湯–大菜市」，新址位於台南中西區府前路二段，超大招牌直接就寫著「無名羊肉湯」，可愛的取名方式讓經過的人會之一笑。該店早上5點30分開店，根據有幸品嘗過的網友提醒：「要早點去！」扼腕直喊某次8點多抵達卻全賣完，顯見人氣驚人。無名羊肉湯店內主打「一年四季都能品嘗到溫補的美味」，連月子餐都包辦，去過的網友都認證：「真難怪生意超級好！」
已在台南在地飄香40年的「開元路無名虱目魚肚湯」這回也受到必比登推介青睞，大名一出讓一眾台南人立刻點頭秒認出。這家位於台南北區開元路的魚肚湯店中賣著各式小吃，肉燥飯、虱目魚肚、魚丸都被網友激情狂推。同樣衝刺早餐時段的「開元路無名虱目魚肚湯」早上5點30分開店，用一碗鋪滿虱目魚肚、魚丸、魚皮的熱湯開啟一天的行程，是許多在地人與遊客心中頭號選擇。該店沒有明顯裝潢，一個簡單遮雨棚下卻停滿了慕名而來的汽、機車，可見人氣嚇嚇叫。
最後，回到首都台北也有「無名」美食上榜，隱藏在南機場夜市中「無名手推車燒餅」備受必比登推介青睞。根據廣大網友透露經驗，表示「排了快1個小時才吃到」，提醒最好平日去排隊。小小手推車每天只賣四種品項，分別為「長燒餅」、「鹹酥餅」、「紅豆餅」與「甜酥餅」，店家一個個手工捏出、放上煎台煎，不久就能聞到香噴噴味道，難怪吃過的網友都形容：「排隊繞三圈都願意等！」
台灣小吃美食世界聞名，這回必比登推介看中那些「無名卻相當有名」的隱藏小吃，讓廣大網友驚訝直呼：「評審有在專業。」這些上榜的無名小攤也一夕之間爆紅排爆，讓不少老饕不得不憂心祈禱：「希望還買得到！」