工程師職缺要求「技能點滿」！眾見月薪數字愣：沒人會去
科技業在台灣被視為高薪的標竿，不少大學畢業生和求職者都希望能卡位進入，不過優渥的福利背後，同時也帶給人們辛勞、生活品質不好的印象，而近日卻有網友分享，他在看徵才資訊時，意外發現某工程師職缺的入職要求、門檻都頗高，但開價薪水卻讓他無法置信，貼文掀起熱議。
原PO在Dcard以「會這些知識的工程師只值月薪35k起跳?」為題發文，他先秀出某徵才資訊的工程師職缺要求，除了要熟悉C++、C#、ASP.net、Python等程式外，還要「具備機器學習、深度學習及相關演算法的能力」、「熟悉SQL資料庫語法等，IIS、虛擬環境等架設為佳」、「有光學相關知識、熟悉電子元件、基本訊號串接邏輯及IOT背景」。
而下方職務類別，該公司則將其歸列為「軟體設計工程師、演算法開發工程師、光學工程師」的性質，謉此原PO錯愕的表示「會這些才月薪35k? 我看這種職缺找了一年」。
貼文曝光掀起網友熱議，有人回應「很明顯這種offer掛一百年也找不到正確的人」、「我剛好1-4全都會，碩班資工今年畢業，起薪是這個兩倍以上」、「每一樣都有沾點邊不難，但每一樣都熟就不可能了」、「上面那些都很熟，可以實作出符合公司內容的，純軟工至少6萬吧，又要具備光學知識與電路+IOT，這樣至少8萬」。
此外，也有其餘網友表示「會一項就可以去試試了，這種薪水是給程度不高的新鮮人…真的有能力的人這種薪水是看不上的」、「逛人力銀行逛了一陣子，還真不少這種工作，看到這些薪水大開眼界」、「半路出家的有可能會去磨練一下吧，然後再當跳板」、「實際工作怎樣不知道，但可以知道HR跟主管是怎麼看工程師的」。（編輯：張志浩）