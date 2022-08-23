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婆家算命「小孩3年禁回娘家」！人妻毛爆：不信邪的走了

▲有人妻抱怨，小孩被婆家算命說「3年不能回娘家」，讓她非常苦惱。（示意圖／Pixabay）
▲有人妻抱怨，小孩被婆家算命說「3年不能回娘家」，讓她非常苦惱。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-23 17:18:08

台灣民間習俗文化複雜又嚴謹，也常常讓老一輩的人和年輕世代產生誤會或代溝。一名人妻發文求救，因為她就被算命師提醒，小孩還有3年不能回娘家，結果半信半疑的她，一聽到對方丟出的例子，「一個大姐也是不信邪，沒幾天就走了…」這才讓她崩潰直呼「為啥不能回娘家？」

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臉書社團「靠北婚姻2.0」，一位人妻PO文求助「大家有聽過小孩命格太好，不能回娘家的事情嗎…」她解釋，老公家裡是開壇的，結果這幾天算名字時卻被告知，小孩還有3年不能回台北娘家，「 因為命格太好會影響我的爸媽。」

原本還半信半疑的原PO，一聽到對方丟出的例子「說有一個大姐也是不信邪，帶小孩回娘家，沒幾天就走了…」就徹底崩潰，不知道到底該不該帶小孩回家，「我聽到整個不知道該怎麼辦，半信半疑卻又不敢拿小孩做賭注，但又覺得怎麼那麼不公平，說不能回娘家，那為什麼就能回公婆家？有沒有人跟我相同經驗的能給一些解答」。

▲有人妻抱怨，小孩被婆家算命說「3年不能回娘家」，讓她非常苦惱。（示意圖／Pixabay）
▲不少網友也遇過此狀況，但也從來不信，照常帶回娘家和爸媽見面。（示意圖／Pixabay）
事情曝光後，大家通通傻眼，「那就兩邊都不要去」、「跟老公說我相信你。但公平起見，這三年那個家我都不去，我爸媽家我不去，你爸媽家我也不去」、「從來不聽這種話，娘家常常回去，孩子們個個頭好壯壯的平安長大」、「找個說命格太好不能回婆家的算命先生吧」、「活到快60歲第一次聽到有這種事」。

也有人笑著建議，「不能回去，可以約出來外面吃飯玩樂啊！」、「不去沒關係啊！把娘家的人約出來見面就好！還要每週都出遊餒」、「「請爸媽來住呀~~不到下個月應該會感動神明，化解三年結」、「娘家人全部來婆家，選我正解」。

經查，原PO遇到的情形，在民俗信仰裡稱為「千日關」，意味著小孩出生之後，3年之內不能回娘家，起源為古時候的人回個娘家必須翻山越嶺，幼兒經不起奔波，只能哭鬧來表達不舒服。因此，「千日關」也常常讓許多新手爸媽聽到後感到十分困擾，不過隨著現代交通便利，思想開放，自然而然也就沒人去在意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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