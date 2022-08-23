婆家算命「小孩3年禁回娘家」！人妻毛爆：不信邪的走了

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原本還半信半疑的原PO，一聽到對方丟出的例子「說有一個大姐也是不信邪，帶小孩回娘家，沒幾天就走了…」就徹底崩潰，不知道到底該不該帶小孩回家，「我聽到整個不知道該怎麼辦，半信半疑卻又不敢拿小孩做賭注，但又覺得怎麼那麼不公平，說不能回娘家，那為什麼就能回公婆家？有沒有人跟我相同經驗的能給一些解答」。
事情曝光後，大家通通傻眼，「那就兩邊都不要去」、「跟老公說我相信你。但公平起見，這三年那個家我都不去，我爸媽家我不去，你爸媽家我也不去」、「從來不聽這種話，娘家常常回去，孩子們個個頭好壯壯的平安長大」、「找個說命格太好不能回婆家的算命先生吧」、「活到快60歲第一次聽到有這種事」。
也有人笑著建議，「不能回去，可以約出來外面吃飯玩樂啊！」、「不去沒關係啊！把娘家的人約出來見面就好！還要每週都出遊餒」、「「請爸媽來住呀~~不到下個月應該會感動神明，化解三年結」、「娘家人全部來婆家，選我正解」。
經查，原PO遇到的情形，在民俗信仰裡稱為「千日關」，意味著小孩出生之後，3年之內不能回娘家，起源為古時候的人回個娘家必須翻山越嶺，幼兒經不起奔波，只能哭鬧來表達不舒服。因此，「千日關」也常常讓許多新手爸媽聽到後感到十分困擾，不過隨著現代交通便利，思想開放，自然而然也就沒人去在意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。