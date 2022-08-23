餐飲業揮別陰霾！7月營業額年增75.8%　經濟部：看好8月

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不過，與上年同月相比，批發業營業額年增2.5%，其中食品、飲料及菸草批業、和布疋及服飾品批發業因上年同月受疫情衝擊拉貨力道疲弱，基期較低，分別年增11.9%、26.4%；機械器具批發業年增2.0%，是由於半導體等電子零組件產品需求續增，但面板及記憶體需求減緩，抵銷部分增幅；汽機車批發業年增9.0%，因為適逢民俗月前車商促銷活動，經銷商提車量增加所致；建材及化學材料批發業因市場需求轉弱，價量俱跌，分別年減6.2%及9.5%。
根據經濟部的資料顯示，7月零售業營業額為3,559億元，較上月增加9.0%，經季節調整後增加0.9%，與上年同月相比，年增17.2%。黃偉傑說明，國內疫情趨緩，消費人潮回流，去（2021）年7月26日以前仍籠罩在三級警戒管制下，來客數大幅減少，比較基期偏低，因此今年7月百貨公司、便利商店、布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業、藥品及化粧品零售業分別年增104.5%、13.8%、77.3%、24.1%及20.2%。
然而，超級市場、資通訊及家電設備零售業則因上年同月民生用品採購潮、遠端視訊相關設備需求增加，比較基期偏高，分別年減4.0%及2.1%。
至於餐飲業則受惠疫情降溫、國旅補助上路，暑期旅遊潮帶動外食消費增加，推升7月營業額增至748億元，較上月增加20.7%，與上年同月相比，因低基期效應，大幅成長75.8%，是有統計資料以來最大增幅，其中餐館業年增78.9%，飲料店業年增67.2%；因邊境管制鬆綁，機上餐點需求增加，加以上年同 月因各類教育機構仍暫停暑期各項課程及活動，團膳營收較低所致，外燴及團膳承包業年增35.3%。
展望未來，黃偉傑指出批發業因新興科技需求延續，國際原物料價格高檔盤旋， 有助營收成長，不過受終端需求疲軟，庫存去化壓力升高，企業拉貨力 道保守，預估營業額將與7月持平。
黃偉傑進一步表示，零售及餐飲業則因國內疫情穩定、國旅補助挹注，有助帶動人潮出籠，加上適逢中元普渡、父親節及七夕情人節送禮商機，以及上年同月商場、餐廳仍進行人流控管及內用席次降載等措施，基期較低，「預期8月營業額可望持續成長！」
根據受查廠商對今年8月營運看法，按家數計算到動向指數，批發業為47.5、零售業為51.1、餐飲業為56.4；按營業額計算的動向，指數批發業為50.2、零售業為56.3、餐飲業為60.3，顯示8月份批發、 零售及餐飲業營業額將較上月增加。