最狂披薩外送員？他拿餐「現身富士山頂」 網：小費給爆
現今外送業興盛，在服務範圍內，民眾僅要一通電話或動動手指頭，就有專人將熱騰騰的美食送到手上，相當方便。近日，日本網路上竟流傳一位達美樂披薩的外送人員，背著食物保溫包和披薩盒登頂富士山的畫面，他外送美食送到富士山頂的這份敬業心，掀起眾人熱議。
日本網友21日在推特發文，表示自己20號爬富士山時，發現有位身穿達美樂制服，且背著食物保溫盒的外送人員，這使他相當震驚，因為若從富士山五合目登山口爬至山頂，至少得花上5至6個小時。推主貼上照片證明後附註：「我昨天爬富士山，竟然有人點了達美樂的披薩」。
該文迅速在網路上走紅，不少山友也出面表示自己也有看見，眾人對該位外送員的敬意越發高漲「我也看到了，感覺難以形容」、「這小費要給爆欸」、「以後要當外送員都要先過體能測驗」、「這樣一趟要送多久時間？」。
後據日媒報導，該男其實並非真正的外送員，而是位熱衷爬山的山友，且時不時會做不同裝扮上山。當天就是他喬裝成達美樂外送員，而食物保溫箱內裝的是登山裝備，並非真正的披薩。他爬至山頂後也有拍照留念，分享於日本山友常用的社交平台YAMAP，「我把達美樂的披薩送到了富士山，山頂的強風讓我很難好好地握住披薩盒，我要當外送王！」該男也說明，即便很享受穿著特殊裝扮爬山的樂趣，但事前他仍會做好登山的萬全準備。（編輯：李惠婷）