殺警犯「落網全影片」瘋傳！律師看後驚：警察從哪跑來的
於台南襲擊兩警的林姓兇嫌，在外逃亡17個小時後，終於在今（23）日清晨4時許落網。隨著現場逮捕的畫面曝光，不少人開始研究起當時情形，林智群律師也在觀看影片後於臉書發表感想，認為這般空盪盪的街道極難躲藏，警察卻能毫無聲息的躲至目標出現，佩服道「你們這些警察是假裝路燈、路樹、水溝蓋嗎？從哪裡跑出來的？」。
林姓兇嫌於22日時襲擊台南2警，案發後騎機車逃離，於土城高中棄車、變裝後，搭計程車前往赤崁樓一帶，接著轉火車至新營車站，並再次偷機車，於深夜11點多持槍搶劫新營區新進路的超商，後續棄車改搭私家計程車南下高雄，凌晨1點又轉搭客運北上到新竹，而警方因已接獲線報，埋伏在和欣客運新竹站附近，於清晨4點成功逮人。
隨著落網影片曝光，大眾都開始研究起當時情形。對此，林智群律師也在臉書發文，認為當時凌晨的街道空盪盪，僅有林姓兇嫌形單影隻走在街上，「經過一輛汽車時，車內突然衝出五個壯漢，把遊子（兇嫌）壓在牆邊，說時遲，那時快，一堆人衝出來，團團包圍」，這令他相當吃驚「你們這些警察是假裝路燈、路樹、水溝蓋嗎？」，「從哪裡跑出來的？」，「重點是，刑案警察大部分都不苗條，都頂一個肚子」，接著搞笑道「當年高中時的阿魯巴，好像也是這種場面」。
網友也欽佩警察的躲藏功力，回覆「這麼多人到底怎麼躲起來的，真厲害！！」、「人超多怎躲的……超想學」、「好像快閃現場」、「火影忍者看起來」、「綜藝大集合」。（編輯：李惠婷）