12星座男「攻略大全」！獅子稱讚不能少　天蠍愛欲拒還迎

我是廣告 請繼續往下閱讀
牡羊男在被誘惑這件事上非常兩極，他們會因為過度專注自己的事情而不被誘惑，但又會因為冷落另一半而容易愛上野花，關鍵在於傾聽，不管是曖昧階段、交往階段，女孩兒認真聽他的話題、甚至陪他做想做的事情，牡羊男就容易傾心。
金牛男
金牛男基本上是戀家的，不喜歡有改變，因此大家很難想像他們會被誘惑，曖昧時期金牛男的弱點在於對家的想像，想像一致，就會讓他們莫名出現戀愛感，但交往後，有的金牛男會忍不住自己的慾望，跟與正宮截然不同的女子調情，並說服自己並沒有想要亂來。
雙子男
雙子男最怕的是無聊，他們會注意的女生，通常是有趣的女生，不管是說話有趣或生活經驗豐富，都能讓他們心生遐想，交往過程中的平淡，是雙子男外遇的主要原因，新人總是有新鮮感，會讓他們陷入不理性的情感之中。
巨蟹男
巨蟹男是細膩的，要誘惑到巨蟹男，需要下不少功夫，從大方向著眼，從細微處擊破，像是跟他喜歡一樣的小動物，在他跟朋友相處的場合，讓他感到自在，偷偷地幫他把桌面整理好，會讓他們心中不斷小小加分，直到無法自拔。
獅子男
獅子男在戀愛上想要得到的很明確，就是另一半對他的崇拜，曖昧時期如果女生用崇拜的眼神看著他，稱讚他想要被稱讚的特點，就容易讓獅子男暈船，反過來說，進入交往階段，崇拜減少，獅子男就可能被外來的野花灌迷湯。
處女男
老實說，處女男有點自虐，他們容易喜歡上無法得到的女人，對方愈優秀，他愈無法得到，反而愈會愛的無法自拔，所以吸引處女男的第一步，是讓自己優秀，並隨著自己的喜好來看待與處女男的關係，而不過度配合，他們就會自動進入曖昧模式。
天秤男
天秤男相當注重外表，但不是火辣艷麗的那種，而是優雅氣質型的打扮，加上不凡的談吐，就能讓他們一見傾心，另外，天秤男也很注重另一半是否能參與他的社交生活，如果有個女孩，能陪著他出席朋友聚會，在他心中就會大大加分。
天蠍男
天蠍男在曖昧期跟交往期截然不同，曖昧期他們喜歡有挑戰性的女生，第一眼會注意到女生是否有自己的個性脾氣，如果女方欲拒還迎會讓他們更瘋狂，交往後他們則不容易被誘惑，會認定你是心中的唯一。
射手男
射手男有著簡單的內在，他們會直接被女孩的外表誘惑，美艷火辣就容易讓他們招架不住，若再加上巧妙世故的談話方式，略帶曖昧的表情眼神，甚至是小小親密的肢體接觸，射手男的心就會光速被吸引。
摩羯男
還沒交往時，摩羯男會注意到獨立有自己想法的女子，如果聊得來，他們自己會開始幻想著跟對方在一起的生活，交往後他們的喜好會有些不同，轉而希望另一半是顧家的，而不是有太多自己的活動。
水瓶男
水瓶男不走傳統路線，不太會被溫柔可愛的女孩吸引，反而注重的是對方的內在是否有料，也就是說他們喜歡的是「才女」，聰明的談吐對水瓶來說，就是最大的誘惑，交往後他們也不會停止跟異性聊天，才女對他們的吸引力也不會減退。
雙魚男
雙魚男有著溫柔的心，某方面來說喜歡被呵護，被關心，容易被大姐姐型的女生誘惑，只要女孩展現出自信，同時又照顧人，雙魚男很快就會進入曖昧階段，真正交往後也會因為被對方照顧、帶領而死心踏地。（編輯：李惠婷）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。