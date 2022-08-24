熱爆「吃不下」卻瘦不了？醫曝7大減重陷阱　水果也上榜

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第二「嘴饞的原因是口渴了」，雖然食慾減少，但因為容易口渴的狀態下，會產生嘴饞想吃點什麼的狀況，導致正餐吃不下，但卻不知不覺吃了很多零食點心；第三「清涼的飲料附帶隱藏的熱量」，夏天口渴時，是不是會想喝個飲料解渴，或者是來杯冰啤酒呢？但除了白開水或是無糖飲料不含熱量，其餘的飲料、果汁、氣泡飲、汽水、啤酒等都有熱量，如果每天一兩杯，累積的熱量也是不少。
第四「消暑冰品熱量爆表」，天氣實在太熱，忍不住吃冰淇淋、喝冰沙，或是來碗刨冰消暑一下，但是冰品的熱量差異相當懸殊，如果沒有好好選擇，為了消暑幾分鐘，卻可能要帶著腰際上的脂肪一個夏天；第五「開胃料理口味太重」，天氣熱食慾變差，會想藉由一些重口味的料理開胃，但可能會增加鹽分攝取，造成身體水腫的狀況。建議用天然的調味料，像是檸檬、梅子、蒜泥、薑末等增加料理的風味。
第六「甜蜜蜜的當季水果」，比起其他季節的水果，夏日當季的水果熱量普遍比較高，夏日盛產的水果如酪梨、荔枝、龍眼、芒果、葡萄的熱量每100克都超過50大卡，多品嘗幾口甜蜜的滋味，攝取的熱量就增加了；第七「氣溫太熱到不想動」，室外氣溫升高，大部分的人比較想待在室內吹冷氣，出門活動的意願減少，外出運動可能就更少。建議可改成在室內做運動，或者是選擇清晨或晚上溫度較低的時間運動，夏日去游泳池游泳也是很棒的選擇。（編輯：郭佩蓉）