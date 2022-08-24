COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

熱爆「吃不下」卻瘦不了？醫曝7大減重陷阱　水果也上榜

▲天氣熱吃不下，為什麼還是瘦不下來？對此，好日子診所醫師蕭伶茲就分享「7大減重陷阱」，是默默造成你變胖的原因，就連水果也上榜。（示意圖／取自pixabay）
▲天氣熱吃不下，為什麼還是瘦不下來？對此，好日子診所醫師蕭伶茲就分享「7大減重陷阱」，是默默造成你變胖的原因，就連水果也上榜。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-24 06:53:33

夏日高溫難耐，使人食慾不振，而攝取熱量低，加上汗狂流，通常會覺得自己應該有變瘦，不過明明吃不下，為什麼卻還是瘦不下來？對此，好日子診所家醫科醫師蕭伶茲就分享「7大減重陷阱」，是默默造成你變胖的原因，快看自己中了幾樣吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫師蕭伶茲在臉書粉專《好日子診所》發文，分享「夏日減重常見陷阱」，第一「水分流失增加」，夏日天氣炎熱，身體需要藉流汗來散熱，而在冷氣房中濕度低，從皮膚流失的水分也增加，因此夏天其實需要補充更多的水分，來維持身體的機能，水分太少可是會讓代謝變差，所以要記得提升自己每日的飲水量。

第二「嘴饞的原因是口渴了」，雖然食慾減少，但因為容易口渴的狀態下，會產生嘴饞想吃點什麼的狀況，導致正餐吃不下，但卻不知不覺吃了很多零食點心；第三「清涼的飲料附帶隱藏的熱量」，夏天口渴時，是不是會想喝個飲料解渴，或者是來杯冰啤酒呢？但除了白開水或是無糖飲料不含熱量，其餘的飲料、果汁、氣泡飲、汽水、啤酒等都有熱量，如果每天一兩杯，累積的熱量也是不少。

▲醫師蕭伶茲分享「7大夏日減重陷阱」，其中一項便是「清涼的飲料附帶隱藏的熱量」。（示意圖／取自unsplash）
▲醫師蕭伶茲分享「7大夏日減重陷阱」，其中一項便是「清涼的飲料附帶隱藏的熱量」。（示意圖／取自unsplash）
第四「消暑冰品熱量爆表」，天氣實在太熱，忍不住吃冰淇淋、喝冰沙，或是來碗刨冰消暑一下，但是冰品的熱量差異相當懸殊，如果沒有好好選擇，為了消暑幾分鐘，卻可能要帶著腰際上的脂肪一個夏天；第五「開胃料理口味太重」，天氣熱食慾變差，會想藉由一些重口味的料理開胃，但可能會增加鹽分攝取，造成身體水腫的狀況。建議用天然的調味料，像是檸檬、梅子、蒜泥、薑末等增加料理的風味。

第六「甜蜜蜜的當季水果」，比起其他季節的水果，夏日當季的水果熱量普遍比較高，夏日盛產的水果如酪梨、荔枝、龍眼、芒果、葡萄的熱量每100克都超過50大卡，多品嘗幾口甜蜜的滋味，攝取的熱量就增加了；第七「氣溫太熱到不想動」，室外氣溫升高，大部分的人比較想待在室內吹冷氣，出門活動的意願減少，外出運動可能就更少。建議可改成在室內做運動，或者是選擇清晨或晚上溫度較低的時間運動，夏日去游泳池游泳也是很棒的選擇。（編輯：郭佩蓉）


每35分鐘1人大腸癌！專家曝「這飲品」1天1杯：風險降26%

保健食品全吃錯？營養師點「3種」常吃過量：燒錢又傷身

余苑綺「不菸酒愛蔬果」8年4器官遭侵蝕！罹癌主因曝光了

下體痛到跛腳！醫一戳「膿液狂噴出」　她羞：男友愛用嘴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀