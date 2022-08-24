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閨蜜騙「抽到柬埔寨機票」！她心動一起飛　慘變豬仔陪睡

▲柬埔寨跨國打工高薪騙局延燒至亞洲各國，案件仍持續頻傳。（示意圖／翻攝pixabay）
▲柬埔寨跨國打工高薪騙局延燒至亞洲各國，案件仍持續頻傳。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-24 07:21:49

台灣近日有許多人因為海外高薪工作被騙到柬埔寨去，有的不斷被轉賣、性侵，甚至強摘器官買賣，情況相當複雜。然而，近日就有網友透露，自己19歲的表妹被閨蜜騙去柬埔寨，被賣來賣去陪睡，最後姑丈花了50萬元才將人贖回，完整過程讓不少網友心疼表示「真的不應該檢討受害者！」

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一名網友在校園論壇「Zuvio」發文，透露自己19歲表妹是一個天真的可愛女孩，沒有不良嗜好，結果因為閨蜜騙說抽中機票，約她一起去柬埔寨玩，表妹傻傻的就跟閨蜜一起飛，最後下場就跟電視上說的一樣，連第一次也被垃圾人蛇給奪走了，然後就是被賣來賣去陪睡，她也曾想過乾脆一走了之，但沒死成又被抓回來毒打。

▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝pixabay）
原PO表示，姑丈找在柬埔寨的台商幫忙，花了贖金50萬元，表妹才得以脫困順利回台，不過近日因為柬埔寨事件延燒，網路上很多人酸言酸語表示「這些人真的是活該被騙」、「還不就是貪心被騙」等等，身心受到極大影響，常會不自覺呆滯，或是大哭，讓她相當心疼的說「現在就是穩定看精神科，但不知道什麼時候才有辦法返回校園或是社會了，希望大家能多點愛，不要檢討受害者！

貼文一出，網友紛紛回應「真的不應該檢討受害者.....背後都是有很多原因的」、「不該檢討受害者！但也要教育防人之心不可無的觀念」、「絕對沒有什麼天上掉下來的禮物！以後想出國還是靠自己！」、「連閨蜜都在騙真的好可怕，拍拍妳表妹QQ」、「太誇張了！這個閨蜜應該拖出來公審」、「加油表妹！希望大家都能不要輕易批評每個人受害的事件」。（編輯：張嘉哲）

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