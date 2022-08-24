「砲友變情人」亂又髒？祖雄、佳娜吐心聲 親曝試車原因
烏克蘭的23歲正妹網紅佳娜，15日無預警認愛馬來西亞籍的「同志天菜」、35歲男星祖雄，相差12歲的跨國情侶更是從砲友變情人，甜蜜交往了1年多，感情穩定後決定公開，不過消息一出，卻有許多人認為小倆口性關係很亂，甚至出言批評，對此兩人昨（23）日也發布影片，正面回應種種問題。
影片開頭，佳娜和祖雄坦言，兩人決定公開前其實很在意外界看法，但對事後收到的很多祝福表達感激；接著兩人話鋒一轉，提及外界對他們「砲友」的關係，表現出的反應很兩極化，支持的人認為這樣很真實，但看不慣的人，則會感到很髒、很亂，因此兩人想以砲友為出發點，重新講解彼此的關係。
祖雄表示，起初2人是以不交往為前提，成為彼此的固定性伴侶，佳娜則認為「人很好是不錯的，可是我還要看一下，是不是每一個部份都對我來說很好」，強調若兩人要交往，那最終目的就是要結婚，同時在各方面也都需要鑑定，而不是先在一起後發生關係，發現彼此不適合時才去想如何收拾殘局，這樣不僅浪費時間，也會有很亂的感覺。
此外，祖雄提到，有部分家長留言認為「砲友轉情人」是教壞小孩的行為，對此他則回應，亞洲的教育中，包括父母和老師，一般都不會很直接跟小朋友解釋性愛這件事，甚至很多人根本不敢講，這和歐洲體系很不同；兩人強調，即使孩子沒有看他們的影片，也會知道什麼是砲友，他們也只是純粹分享自身經驗，因此父母「花時間和小孩溝通」才是解決顧慮的最佳方法。（編輯：張志浩）