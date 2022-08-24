海底撈甩麵師爆紅！停電猛跳「炸裂陳子豪」 本尊神到了
知名火鍋品牌「海底撈」是中國規模最大的連鎖經營火鍋店，來台發展後也迅速累積一票忠實顧客，然而其中「甩撈麵」的表演更是老饕幾乎每去必看。然而，近日網路就瘋傳一段影片，客人在海底撈用餐時卻遇到停電，結果一位正妹撈麵師直接帶動現場氣氛，大跳球員陳子豪的應援曲，引發廣大討論。
近日在臉書社團「爆廢公社公開版」流傳一段影片，畫面中一位撈麵師正在大跳「炸裂！陳子豪！一級炸裂陳子豪！」還揪旁邊的客人一起，但仔細一看，旁邊的場景黯淡無光，原來是當時因為顧客吃海底撈吃到一半停電，該名撈麵師傅直接現場帶動氣氛，由於舞姿非常好又熱情，讓不少網友好奇她的身分「這是誰！跪求IG」、「太厲害了！又會甩撈麵還會跳舞帶動」、「先告訴我是哪一間店好嗎？」
然而就網友立刻神出本尊，透露該名撈麵師名為「婷婷」，其本身自己也是一位職棒球迷，喜歡看棒球的她平常就很喜歡中職啦啦隊的應援舞曲，除了這次跳了陳子豪應援曲外，過去在撈面時也表演過樂天選手陳晨威的應援舞曲，其IG也可看見婷婷經常出沒在棒球場上，也會跟著啦啦隊一起應援球員，實在非常可愛。
另外，日前YouTuber Hook前往海底撈用餐時，婷婷也有出現在影片當中，當時還表演了「九天玄女組曲」的撈麵表演，讓Hook一行人也相當驚喜直呼「真的很厲害欸！」然而目前婷婷正在海底撈西門店服務，由於好客又好相處加上長相甜美，可是有不少老饕衝著她前往光顧，可以說是店內的活招牌！（編輯：張嘉哲）