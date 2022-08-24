大亨堡「絕版麵包」便宜又好吃？老饕淚憶：當年夯到爆
超商林立是台灣街上常見的景象，店內除了提供各式生活服務外，也販售多樣化的食品，讓人們三餐或點心都有選擇，成為許多民眾每日必去的地點，其中經典美食「大亨堡」更是不少人的回憶，對此有網友表示，同事無意間提及，以前的大亨堡麵包其實是「用蒸的」，令他大吃一驚，貼文也掀起討論。
原PO在PTT以「以前大亨堡麵包是放在蒸箱裡？」為題發文，說道「今天早上吃大亨堡當早餐，女同事看到問我，現在大亨堡的麵包一樣是從蒸箱裡夾嗎？本魯完全問號，因為我從以前買大亨堡，麵包就一直是在塑膠包裝裡，那個女同事是從其他平行宇宙來的嗎？」
貼文一出勾起眾多網友回憶，紛紛留言「20年前我在小7打工，是放蒸箱沒錯，底層還要放水」、「其實最早以前是一份一份包好，放在可微波的塑膠盒裡面」、「蒸箱裡取的麵包，比微波好吃」、「蒸箱裡的好吃多了，早午餐必吃」；也有人直言「以前一組28印象深刻，以前很夯的」、「28元，沒記錯的話」、「那時一組28喔，還可以搭小美式49元」。
事實上，過去在PTT等論壇就已有不少網友提及，過去大亨堡麵包用蒸箱加熱的時期，除了大讚比現代放在包裝袋內的好吃外，也解釋其被淘汰的原因為「蒸箱的問題是麵包常會沾到水爛掉」、「以前有常買蒸的，但有些蒸不好的，底部會整個爛掉」、「機台其實有點設計不良，麵包都會去碰到水」。（編輯：張志浩）