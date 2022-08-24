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肯德基99元「超值雞勵餐」3款挖出！加碼中秋優惠送蛋撻

▲肯德基3款「超值雞勵套餐」只要99元，包括8塊上校雞塊、香濃原味起司燻雞捲、及花生起司雞柳捲3款人氣主餐，加上中杯飲料一張百元鈔有找。即日起限時四週加碼中秋節優惠，購買「蛋撻熟客卡」免費送蛋撻。（圖／肯德基提供）
▲肯德基3款「超值雞勵套餐」只要99元，包括8塊上校雞塊、香濃原味起司燻雞捲、及花生起司雞柳捲3款人氣主餐，加上中杯飲料一張百元鈔有找。即日起限時四週加碼中秋節優惠，購買「蛋撻熟客卡」免費送蛋撻。（圖／肯德基提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-24 10:59:12

月底肯德基幫大家節省荷包！只要99元的3款「超值雞勵套餐」，包括8塊上校雞塊、香濃原味起司燻雞捲、及花生起司雞柳捲3大人氣主餐，加上中杯飲料只要99元，1張百元鈔還有找。而且即日起限時4週加碼中秋節優惠，購買「蛋撻熟客卡」還免費送蛋撻。薄多義9月壽星「幾歲送幾隻雞翅」已開放預訂，處女座及天秤座生日竟加碼再贈「幾人送幾張電影票」。

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省錢就是王道，肯德基3款「超值雞勵套餐」只要99元，以經典起司搭配櫸木煙燻雞胸的「原味起司燻雞捲」，香氣搭配脆口萵苣清爽開胃；濃郁系獨特口味的「花生起司雞柳捲」，以鹹香起司配上酥脆雞柳條滿足重口味饕客；炸得金黃酥脆的「8塊上校雞塊」美味開嗑。三款人氣雞肉主餐，加上中杯百事可樂通通一張百元鈔有找，只要99元。夏天沒胃口想吃個輕盈微飽的小資女，或上班族想來點下午茶的時候都很適合。

▲8塊上校雞塊、香濃原味起司燻雞捲、及花生起司雞柳捲三款人氣主餐，加上中杯飲料只要99元。（圖／肯德基提供）
▲8塊上校雞塊、香濃原味起司燻雞捲、及花生起司雞柳捲三款人氣主餐，加上中杯飲料只要99元。（圖／肯德基提供）
不過要提醒大家，目前宜蘭家樂福、宜蘭礁溪、新店安康、台大卓越、台北光復、桃園高鐵、新竹湖口、雲林斗六餐廳門市，不販售捲餅產品，民眾記得可不要撲空了。

即日起更限時四週至2022/9/19，加碼中秋節「蛋撻熟客卡」優惠，只要於餐廳門市或官網（中和環球除外）購買「蛋撻熟客卡」，可享「買1張送1顆蛋撻、買3張送6顆蛋撻」優惠。

薄多義餐廳每月生日壽星「幾歲送幾隻雞翅」的優惠活動叫好又叫座，最新9月份壽星處女座及天秤座已開放預約訂位，這次還與GaragePlay車庫娛樂合作，加碼再贈「幾人送幾張電影票」，可以免費觀看最新《刀鋒劍客》電影首映。業者透露，如果壽星無法順利觀看首映場，還可將首映票的序號存入Magic Hour手機APP裡變成點數，於下次選擇自己想要看的電影作兌換。

▲限時加碼「蛋撻熟客卡」中秋節優惠，買1張送1顆、買3張送6顆。（圖／肯德基提供）
▲限時加碼「蛋撻熟客卡」中秋節優惠，買1張送1顆、買3張送6顆。（圖／肯德基提供）

薄多義9月壽星「幾歲送幾隻雞翅」　加碼送每個人電影票

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