拜拜供品驚見「姐夫躺桌上」！老司機笑噴：神明會受不了
每逢重大節日或需要祭祖時，拜拜的供品桌上總能看見以動物肉搭配組合而成的「三牲」，不過近年除了實體肉外，為求方便和環保，市面上也出現不少如麵包、饅頭等替代品，並將其外形塑造成動物，不過有網友卻分享，他近日卻看見「姐夫造型」的麵包供品，當下非常錯愕，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一張照片，圖中的桌子上擺放著一個紅色塑膠盤，上方的造型麵包品名為「動物造型系列」，一顆售價85元，不過原PO再細看造型，卻發現該麵包應該是比擬海洋生物，但外型酷似「姐夫」，令他不禁直呼「這什麼動物造型啦我就問，羞羞der，令人遐想」。
貼文一出，大批網友留言熱議，「多功能三牲嗎」、「那個頭看起來就很有親切感」、「它一種叫姐夫的生物」、「好壯的姐夫啊」、「好便宜的姐夫」、「不知道開模版的師傅在想什麼，神明會頭痛到受不了吧」、「不就海鮮嗎？想歪的去面壁」、「好兄弟姐妹也是有需求的！山珍海味應有盡有！」
此外，也有內行網友認真解釋，該麵包應該是以魷魚的造型去做設計，因為祭祀用牲禮分為「三牲」和「五牲」，分別是「魚、雞、豬」和「魚、雞、豬、鴨、螃蟹」，其中兩者的魚「都可以用魷魚替代」，因此才會有商家製作販賣。（編輯：張志浩）