衛生紙入洗衣機！衣服全黏滿紙屑 神人「加1物」秒清除
洗衣服最悲劇的事件之一，莫過於清洗前沒有發現衣物口袋裡有衛生紙，等到洗完準備晾乾時，一打開洗衣機才發現衣服上黏滿紙屑，要清除還相當耗時費力。不過就有一名日本網友分享一妙招，只要在洗衣機裡「加1物」，就可以輕經鬆鬆解決問題！
網友@54I23在推特上分享過去常遇到洗完衣服才發現忘記將衛生紙拿出來，造成洗好的衣服上全沾滿衛生紙屑，後來發現只要加入「衣物柔軟精」，就可以不費力地將紙屑輕鬆去除。推主強調步驟很簡單，將沾滿衛生紙屑的衣服留在洗衣機裡，直接倒入比一般指定用量再多一點的衣物柔軟精（指定用量可參考衣物柔軟精包裝標示）後，將洗衣機設定「清洗1回、脫水1回」功能，等清洗完畢後，就會發現衣服上只剩少量紙屑，剩下的紙要在曬衣服時稍微抖一下衣服，就能輕鬆脫落了！
日本洗衣店的專家也表示，因為衣服與衛生紙在洗衣機裡互相摩擦，容易產生靜電將彼此黏在一起，加入衣物柔軟精會一定程度的防止靜電，因此容易讓衛生紙屑脫落，而清洗後記得檢查洗衣機內部是否有殘留的衛生紙屑，並清除濾網。同時專家也補充，這個方法不適用滾筒洗衣機，因為洗好烘乾後衛生紙纖維可能會跑進排氣管，引發故障問題。另外對衣物柔軟精比較敏感的民眾，可以利用檸檬酸取代，不過最好的方法還是清洗前檢查所有衣物的口袋啦！
網友看了之後都紛紛表示：「真希望我在10年前就知道這招」、「簡單又方便」、「我的救世主啊」、「長知識了，快筆記下來」、「每次遇到都清到絕望，謝謝版主的分享，真是實用的信息」。（編輯：陳珮瑜）