一眼看透！12星座男「相親真面目」現形　3位感情難專一

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表象：勤奮上進，有為青年
真相：工作狂人，沒有情趣
當你聽到他不到三十歲就擔任部門經理，年薪破百萬，你是不是立刻就會怦然心動？這不就是新世紀女性最愛的潛力股嗎？光鮮的職業，有車有房，即使暫時沒買房但是完全有實力買，此時你是否有想過，你要嫁的很可能是一個只在辦公室才有激情的男人！燭光晚餐？不！公司加班！週末旅遊？不！公司培訓！成功男人背後的艱辛，你能一並接收嗎？如果不能，那還是再考慮考慮吧！
獅子、天秤、白羊
表象：樂觀幽默，朋友眾多
真相：他對朋友比對你更好
他一站在你的面前，就讓你看見一個無比陽光、幽默、開朗、樂觀的好男人，你覺得跟他在一起最開心，而且他有一幫好哥們，可見這是一個受人歡迎的好男人，可是你想過沒有，有一天你會吃他朋友的醋呢？當你們還是戀人的時候，他會像對朋友一樣關心你，可是當你成了他的老婆變成「自己人」以後，他卻會跟朋友喝酒，把你晾在家裡，不要以為他能為你拋棄他的朋友，這完全是男人的謊言。
巨蟹、雙魚、金牛
表象：溫柔體貼，寬容忍讓
真相：沒有主見，隨遇而安
「要是女友跟你吵架了，你會怎麼辦？」面對相親現場你出的考驗，他會表示無論怎樣都會哄你開心。你似乎覺得，這世界上最能包容你的就是他了；他豁達寬容，即使在公司受到不公正待遇也能自我安慰……可是當你氣憤的向他訴說你在外受的委屈時，你就不要驚訝於他傾聽了很久後的那句話：算了吧！的確，他就是這樣隨遇而安，寬容大度的另一面是讓你覺得缺少男性氣概，沒有企圖心，那麼這樣的他，你還能接受嗎？
雙子、射手、水瓶
表象：敢愛敢恨，思維活躍
真相：很難專一，難以掌控
剛見面的時候，他就會說他對你一見鍾情！當別的男人還在猶豫怎麼推薦自己的時候，他老早就向你表達出他對你的好感，並且讓你覺得，他思維活躍，非常有趣！不要一下子就被迷得頭暈目眩，在他敢愛敢恨的面具之下，其實是一顆你很難掌控的心！開創型的男人從來扮演的就是「獵艷高手」的角色，他永遠都是勇敢的出擊者，如果要接受他，你可得好好想想，你的氣場是否足夠強到能罩住他？（編輯：陳雅雲）
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