機器人與智慧自動化展盛大登場　經部3面向佈局產業發展

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經濟部技術處於法人科專主題館展出12項最新智慧機器人科技，其中包含全球最多軸的機器人控制器，可因應複雜的加工生產流程，同時控制三個機器人協同作業，此單一系統整合多手臂應用，可提升產能50%以上。
另外，還有建造輕量高強度船艦的新利器之一的機器人柔性材料加工技術，可達全世界最薄的0.3mm柔軟布料加工，這項技術已導入新昇發造船廠，幫助業者進行船體玻纖布的塗膠及貼合作業，有助提升船體製作效率，可縮短2個月製作時間。
邱求慧表示，2025年全球機器人市場規模將成長2.5倍，達到267億美元，在疫情影響下，自動化且高度彈性的製造情境快速成長，歐美日等先進工業國家已啟動新一代工業革命，結合物聯網、機器人來發展智慧製造，因此機器人的需求不斷提升。
邱求慧進一說明，目前技術處針對台灣機器人產業的布局策略，主要朝向多機化、智慧化與系統化等3面向發展。
他解釋，首先，必須發揮台灣先進IT技術與高階科技人才的優勢，將科專資源投入開發國產多機高階智慧控制器，能跨平台整合國內外大廠的機器手臂，朝向多機化協同工作。
此外，邱求慧也提到，技術處整合多元感測與視覺辨識，開發機器人AI套件，賦予機器人更豐富的工藝技能，利用更聰明的智慧化機器人幫助產業提升量產效率，未來也將朝向智慧機器人系統整合服務的系統化發展，由機器人整合周邊的加工設備，進行複雜的加工。