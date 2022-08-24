鋼彈迷注意！特力屋推17款聯名居家潮品 巨型模型快來拍
鋼彈迷注意，又有特色潮品準備手刀搶購了！特力屋今（24）日宣布首度攜手科幻經典「機動戰士鋼彈」，推出17款包括燈具、衛浴用品、收納、燈具等特色居家潮品，讓粉絲隨時都能跟帥度破表的鋼彈一起生活，從明（25）日起在全台特力屋門市、購物官網開賣。更厲害的是，在特力屋內湖店、中和店將巡迴展出高達215公分的巨型鋼彈，現場還提供槍盾武器拍照道具給民眾拍照打卡，鋼彈迷絕對不能錯過。
從1979年推出迄今的「機動戰士鋼彈」，是老中青三代都熱愛的經典動漫，這次特力屋特別推出17款聯名居家商品，運用沉穩的灰、藍、白色系呈現內斂質感大人系風格，囊括燈具、浴簾、地墊、收納品等實用單品，讓粉絲彷彿置身動畫場景。像是以地球聯邦軍「E.F.S.F.」軍徽字樣設計的裝飾壁燈，細膩線條與燈光設計，一秒營造亮眼空間焦點；衛浴空間專屬的帥氣鋼彈浴簾，以及印有地球聯邦軍徽的記憶棉地墊，安穩舒適觸感讓人彷彿踏進受聯邦軍保護的國度般安心。
除了有聯名商品可以搶以外，明天開始到9月27日在特力屋實體門市購買鋼彈授權商品，單筆滿1500元就可以免費參加9間限定特力屋手創教室「鋼彈模型組裝體驗課程」1次，由專業老師帶領體驗教學、完成鋼彈模型組裝，並將限量非賣品「1/144 RX-78-2鋼彈模型」免費帶回家。
此外，下週不少學校要開學了，想幫孩子打造好的學習空間，趁現在去IKEA選購多款高CP值開學必備人氣單品，包括書桌、電腦椅、抽屜櫃等家具，小至學齡兒童，大至大學生的學習好物應有盡有，輕鬆打造彈性又具個人風格的舒適學習空間。而MUJI無印良品則是提前幫學生設想3種校園情境，推出多款文具小物特賣。