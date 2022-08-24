公司徵才先「調查身家」？求職妹見人資1要求愣：在幹嘛
對於求職者來說，公司除了會藉由實體面試測驗自身應變、應對能力外，也會在事前藉由履歷、作品等初步了解對方，不過一名女網友卻分享，日前應徵新工作時，公司要求她填寫內部履歷，不過除了基本資料外，卻還要提供各種二等親的姓名，眾人看完紛紛直呼「太誇張」。
該網友在Dcard以「履歷有需要填到這麼細嗎？」為題發文，她表示日前在人力銀行應徵了一個職缺，於是對方回傳公司內部的履歷表要求她填寫，怎料其中某份資料竟然需要提供包括配偶、配偶祖父母等人的姓名，讓她驚呼「請問這個有需要填到這麼細嗎？如果不填應該不會怎樣吧，難道進去會送相親對象嗎？」
貼文一出，網友留言回應「第一次看到面試還要家系圖，確定不是什麼社工案訪嗎」、「一般公司調查到這種程度是要幹嘛」、「這應該是在應徵情報局吧」、「這是面試還是相親？怎麼沒問生辰八字」；不過也有人認為「這只是要你瞭解什麼是一等親和二等親而已吧」、「張圖只是在解釋什麼是二等親，給別的填寫資料做參考」，不過原PO強調「履歷要填到家屬大概只有緊急聯絡人，剩下他就是只放這張表格下面就是空白的」。
此外，過去《NOWnews》也曾報導，有網友被面試官詢問她弟弟的學歷，回應後對方還立刻用筆紀錄下來，針對類似詢問家屬的資訊，有內行強調「問兄弟姊妹的用途都只是想開發潛在員工，不用多想」、「不用太焦慮，這應該就是公司從妳履歷找不到什麼可以問的，沒有工作經驗的學生通常只能看看家庭、興趣之類的」。（編輯：張志浩）