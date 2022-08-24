農委會「蔬菜系」徵才！網見碩士畢業薪資怒：真的要吃土
暑假已接近尾聲，許多畢業生開始準備進入職場，因此許多企業以及公部門紛紛開出徵才職缺，不過就有一名網友分享農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所「蔬菜系」的徵才條件，引起許多網友搖頭表示：「真的要吃土！」
一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所開出的職缺內容，只見簡章中寫著臨時人員的報考資格，職缺單位皆為「蔬菜系」，讓原PO忍不住覺得「蔬菜系～感覺很可愛的職缺！」，不過其中一項職缺的資格條件要求「農業相關科系碩士畢業」以及「1年以上農業相關工作經驗」，考試時還要實際操作「蔬菜受粉操作」、「電泳操作」以及「接菌操作」，但月薪卻只有29,640元，而另一項職缺只需國中以上畢業學歷，會操作割草機以及噴（配）藥操作，每月月薪25,600元。
事實上該單位的「蔬菜系」，主要負責項目為蔬菜的品種與栽培耕種技術的改良，隸屬不同單位的薪資待遇原本就不同，例如5月時農委會農水署招募農田水利事業人員三等工作人員，起薪就約3萬8000元左右，還會隨著年資逐漸升等增加，幾乎等同公務人員的保障。
不過貼文一曝光，立刻引來網友熱議，紛紛表示：「低薪就是由國家帶頭的」、「叫人喝水吃土就活得下去嗎？」、「碩士畢業不到3萬」、「讀到碩士一個月不到3萬，情何以堪」、「真慘的薪資」、「碩士畢跟國中畢薪水只差4000，還要作研究」、「是給港幣？」、「變相叫人別讀這個系」。（編輯：陳珮瑜）