情感衝突不斷！命理師曝「相戀困難」生肖組合：各走各路

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屬鼠者，常為小事心煩而碎念、愛批評別人、愛計較、愛找喳和討價還價，情感上卻相當專一。屬羊者，過於慷慨、金錢大方、耍小聰明、隨波逐流優柔寡斷，感情用事，意志力薄弱，容易被人誘惑。
兩者相聚，通常是彼此互看不慣，鼠是辛苦勤勞而對羊太過計較，羊是太過慷慨而把鼠的錢花光，鼠對羊用情太深而苦惱，羊容易精神出軌而可能害鼠戴綠帽，這組是標準的人財兩失。
牛與馬
屬牛者，固執已見，不夠圓融，處事難通融，名符其實的愛鑽「牛角尖」，感情上不善於表達，溝通常顯得冷漠，又沒幽默感。屬馬者，處事不夠冷靜，脾氣火暴又倔強，不易受束縛，漫不經心，感情上很會讚美異性，花言巧語，又愛拈花惹草。
兩者性情皆倔強，難溝通，而且馬的耐性不夠，把愛情當短跑衝剌，而牛偏偏又是慢工出細活，把愛情當馬拉松來磨練，因此兩者通常是意見不同、不歡而散，各走各的路。
龍與狗
屬龍者，個性急躁又強勢，愛爭高下又不願服輸，想法也很固執，感情上驕傲、清高又直率，很少主動示愛，較為被動，不太在乎對方感受，隨時可以拋棄對方而離開。屬狗者，個性同樣急躁，也很頑固，作風強勢愛挑釁，戀愛不太注重生活情趣，較為木訥，也不懂得如何表達愛意。
相處久了，龍會覺得狗像呆頭鵝，沒有情趣可言，於是開始另尋愛情。狗卻覺得龍始亂終棄，不可理喻，於是強勢的兩方吵得不可開交。
蛇與猴
屬蛇者，做事搖擺不定，心胸狹窄，性情多疑，不太信任他人，感情上，蛇是多情的戀人，眼睛總是在暗送秋波，免不了給人多情種子的花名。屬猴者，輕浮且散漫，有嫉妒心，性情不定，難有誠信可言。
而屬猴的很注重對方的外表，但不太願意主動追求異性，更不容易投入感情，卻容易同時有多位情人，也容易有花名冊，而且在家庭上也不太幫另一半的忙。兩者皆有大男人大女人主義，若真的進入家庭婚姻，恐怕容易感情破碎收場。（編輯：鍾怡婷）
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