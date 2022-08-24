林智堅學位「被雙殺」！朱學恒酸：可申請金氏世界紀錄了
前新竹市長林智堅，在台大國發所發表的論文被台大學術倫理委員會認定抄襲，因而黯然退出2022年桃園市長選戰。國民黨議員王鴻薇，日前針對其中華大學碩士論文，向該大學檢舉林智堅抄襲，今（24）日下午結果出爐，林智堅也被撤銷該校學位。對此，朱學恒於臉書發文，狠酸林是「中華民國史上的第一次選一個市長，碩士學位雙殺」的人。
林智堅台大碩士論文涉抄襲被撤銷學位後，其在中華大學的論文也受到關注。中華大學今（24）日指出，林智堅論文多處重要部分均有大幅度抄襲、違反學術倫理，建議撤銷林智堅碩士學位。
對此，朱學恒則在臉書發表感想，認為林智堅「竟然達成了中華民國史上的第一次選一個市長，碩士學位雙殺啊！」，認為他為選桃園市長，竟從雙碩士瞬間倒退回只有一個學士學位，他認為「可以申請金氏世界紀錄了！」，網友也附和：「賠了市長候選人位置又折了兩個學位」、「他在另一個戰場，證明自己的兩個清白」。
關於中華大學撤銷學位一事，林智堅由委任律師黃帝穎發出聲明表示，「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公佈之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟」。（編輯：李惠婷）