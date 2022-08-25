為何一堆人不太接LINE電話？眾抖「驚人理由」：早就發現

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友紛紛回應「你打一般電話會先傳簡訊嗎？.....」、「幹嘛問？你以前打電話回先打過去問嗎？」、「不會特別講欸，通常打電話就是有急事才會打」、「從來沒在講，會要打電話就是有急事要講啊」；另外也有不少網友則表示「直接打來的我都一律掛掉」、「不熟的可能還是要稍微問一下吧」、「不是急事的話先告知比較有禮貌吧？」
事實上，過去在Tik Tok就也有網友演繹LINE電話打來的過程，內心總是會有無數個小劇場產生，包括「我應該接嗎？他怎麼沒講一聲就打來？」、「這人好煩，幹嘛不要打字就好」等等，結果貼文釣出大批網友引發共鳴表示「會要先告知的人是有電話恐懼症吧！就是不愛講電話，想要有預知準備心態，我早就發現我有哈哈」、「真的超不喜歡講電話+1誰打來都一樣，都不會第一時間接起來」、「這個就是電話恐懼症啦！我也有QQ就是不喜歡講電話」、「我發現很多人都會不接LINE電話XD都只想用打字的哈哈哈」。
事實上，所謂的「電話恐懼症」，意即對於打電話會感到焦慮與恐懼，根據英國心理學家Guy Fielding 指出，10％到15％的成人有此種症狀，其成因涵蓋廣泛，包括過去創傷經驗、性別差異、逃避依戀等等因素，如果你發現自己非常討厭接聽電話，也許你就有此症狀，若是沒有造成生活上的困擾，那麼影響不大；但若是每次聽到電話聲打來都非常焦慮，甚至想要找地方躲起來，可就要記得尋求專業醫生協助哦！（編輯：張嘉哲）