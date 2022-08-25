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為何一堆人不太接LINE電話？眾抖「驚人理由」：早就發現

▲台灣人使用LINE通訊軟體的比例非常高，因為具有傳訊、通話等功能，且能三五好友一起創立群組，共同聊天。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲台灣人使用LINE通訊軟體的比例非常高，因為具有傳訊、通話等功能，且能三五好友一起創立群組，共同聊天。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-08-25 07:25:46

科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。不過，近日就有網友討論「大家打LINE電話的習慣是什麼？」貼文引發熱議。

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一名網友在PTT貼文指出，跟同事或者朋友LINE傳訊息時，有人會先問說「現在方便講電話嗎？」然後才打來，但有些人在傳訊息傳到一半就直接打LINE過來，大家自己或朋友都是屬於哪一種呢？打LINE前要不要先傳訊息比較有禮貌？

▲有網友好奇LINE「1功能」還有人使用嗎？而引起過來人尷尬表示「都7、8年沒換了！」（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲網友討論LINE電話功能的問題，引起廣大熱議。（示意圖／記者陳雅雲攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「你打一般電話會先傳簡訊嗎？.....」、「幹嘛問？你以前打電話回先打過去問嗎？」、「不會特別講欸，通常打電話就是有急事才會打」、「從來沒在講，會要打電話就是有急事要講啊」；另外也有不少網友則表示「直接打來的我都一律掛掉」、「不熟的可能還是要稍微問一下吧」、「不是急事的話先告知比較有禮貌吧？」

事實上，過去在Tik Tok就也有網友演繹LINE電話打來的過程，內心總是會有無數個小劇場產生，包括「我應該接嗎？他怎麼沒講一聲就打來？」、「這人好煩，幹嘛不要打字就好」等等，結果貼文釣出大批網友引發共鳴表示「會要先告知的人是有電話恐懼症吧！就是不愛講電話，想要有預知準備心態，我早就發現我有哈哈」、「真的超不喜歡講電話+1誰打來都一樣，都不會第一時間接起來」、「這個就是電話恐懼症啦！我也有QQ就是不喜歡講電話」、「我發現很多人都會不接LINE電話XD都只想用打字的哈哈哈」。

事實上，所謂的「電話恐懼症」，意即對於打電話會感到焦慮與恐懼，根據英國心理學家Guy Fielding 指出，10％到15％的成人有此種症狀，其成因涵蓋廣泛，包括過去創傷經驗、性別差異、逃避依戀等等因素，如果你發現自己非常討厭接聽電話，也許你就有此症狀，若是沒有造成生活上的困擾，那麼影響不大；但若是每次聽到電話聲打來都非常焦慮，甚至想要找地方躲起來，可就要記得尋求專業醫生協助哦！（編輯：張嘉哲）

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