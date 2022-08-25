外地玩住民宿？她曝摩鐵「2優勢」竟大勝 過來人抖關鍵
旅遊時總希望晚上能住到CP值高的旅館，就有一名網友表示，她準備要和朋友去台南玩，在做功課時發現在台南有許多摩鐵比起民宿及飯店便宜很多，空間也較大，卻十分擔心隱私及安全問題，貼文曝光後，有人直言「汽車旅館很方便也很安全呀！有自己的獨立車庫」，也有過來人點關鍵「有些汽車旅館的浴室跟廁所都是沒有門的哦！跟朋友住小心尷尬」。
該名網友在Dcard中貼文，她以「與朋友旅遊住汽車旅館」為題，表示近期和同性友人在規劃去台南旅遊2天1夜，在找晚上落腳處時，發現汽車旅館相較於其他民宿及飯店還便宜許多，房間空間也較大，讓她相當動心，不過卻有點擔心隱私及安全問題，讓她求問：「請問與朋友旅遊推薦住汽車旅館嗎？或是有什麼應該要注意的？謝謝大家幫忙！」
貼文一出，有網友表示，「汽車旅館很方便也很安全呀！有自己的獨立車庫，如果不放心的話，睡覺前記得門要內鎖」、「有些汽旅也有商務房間，就是沒有車庫的，也不錯噢，但有些隔音真的差到爆」。
也有網友指出，「在外住宿記得電視搖控器用免洗拖鞋的透明鞋袋包覆起來，門把、手把、電燈開關都先用酒精消毒。 以及別使用煮水壺，浴缸也盡量不要泡」、「有些汽車旅館的浴室跟廁所都是沒有門的哦！跟朋友住小心尷尬，甚至住過馬桶對著床然後沒有門可以關的」、「上次出去玩做功課時，發現汽旅大部分都是中央空調，所以房間有煙味是一個很大的問題！ 像我個人不能接受煙味又希望價格不要太高就會選擇民宿」。（編輯：賴禹妡）