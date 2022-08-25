隱藏系YouTuber登表特版！「混血兒+中文好」網友全暈船
近幾年來YouTuber產業興起，不少人憑藉拍片走紅，也有不少YouTuber邀請嘉賓、朋友拍攝結果意外獲得不錯迴響，然而知名YouTuber「酷的夢」的好搭擋「黑土」，因為其外貌姣好且明明是法國人卻擁有一口流利的中文，近日登上PTT表特版備受討論，不少網友紛紛直呼「這根本是可以娶來當老婆的等級！」掀起話題。
近日網友在PTT表特版貼出一位名為「黑土」的法國正妹，簡單介紹提到「YouTuber法國酷的員工黑土，吃過全台灣22縣市的臭豆腐，酷有介紹過，黑土其實是混血兒，爸爸是黑人，所以起床第一件事就是把頭髮燙直，最近因為簽證到期，先回法國了，因為無法預期法國的行政效率，所以不知何時會拿到新簽證回台灣！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「黑土真的超正....」、「希望黑土快回台灣才有人可以嗆酷XD」、「關注很久了，看酷的影片都在看黑土XD」、「黑土超讚，關注超久了」、「YT界隱藏人物黑土，真的很美」、「她跟酷的互動讓我誤會他們是男女朋友www」、「黑土超正又超ㄎ一ㄤ的」、「他真的很正，可以直接出道都沒問題」、「黑土跟酷搭檔節目效果很好，超級漂亮」、「黑土不太算是真的YouTuber吧，沒有自己的頻道，但真的超正」。
事實上，黑土已經來台三年沒有返家，近日因為簽證的關係因此先回法國，近日黑土也在IG上表示「回法國感覺整個人都復活了，很開心能跟家人與朋友好好相處！」讓不少網友表示「好好放自己一個假！期待妳回來台灣」。（編輯：張嘉哲）