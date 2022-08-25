機車裝「6神器」太吸睛！神級外送員被認出 上班地點曝
外送平台興起，除了讓民眾不需出門就能吃到美味餐點外，也給予不少人一個工作和賺外快的機會，無論各行業、年齡都能投入，近日有民眾則分享，他在路上巧遇一名外送員阿伯，而他的機車除了有常見的保溫箱外，還自行安裝6項DIY設備，網友看完都相當佩服。
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享一張照片，圖中一位外送員騎著gogoro電動機車正在等待紅燈，值得注意的是，他的隨車裝備眾多，除了有保溫箱外，還自製了大箱架、水壺架、椅靠、小箱、延伸腳踏、側柱等DIY手作物品，原PO見狀也驚呼「阿北，這DIY的精神，I服了you！」
照片曝光後，網友們也紛紛回應「台灣傳統工藝的精神」、「這才是改車」、「獻上我的膝蓋」、「水壺架有一點讓我心動想要去改裝一下」、「我只看到換電很麻煩」、「高手在民間啊」、「阿伯以前有可能是焊接工」、「我覺得很棒，讓自己舒服很好，在不妨礙其他人的情況下」。
此外，也有內行網友認出，這位阿伯常出沒在台中的大里和南區，在外送界頗有名氣，「昨天我回家有看到這個阿北，在南區停紅綠燈」、「他真的很強…而且他趟次超高」、「這位阿伯真的是跑身體健康的，也有禮貌」、「這在大里耶，此人對這份工作非常用心」。（編輯：張志浩）