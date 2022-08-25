美女主播被爆霸凌！親曝背後真相　怒噴閨蜜：根本假面人

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因為她在留言處看到一位同業的留言，「去年底我幫他推薦了幾場通告還有業配，他過去對專案置入有疑問時，我也多次幫忙詢問價格，我以為大家是朋友，但看到他的留言後，我迅速刪除他在我私人版面的好友連結」。
劉芯彤說，因為這種人前一個樣，人後一個樣的人，絕對不會是可以深交、真心的朋友，「其實我們在職場上，常常會見到這樣的狀況。明明在公開場合如姊妹般的閨蜜，私底下卻是會道人長短說人壞話的假面人」。
劉芯彤也舉出朋友的例子，「我的朋友阿敏就跟我一樣深受其害，她和公司同事小琳很好，公司的人都知道他們就是姊妹淘，假日時一同出遊、一同慶生，在兩人的臉書版上都能見證姐妹情深。阿敏一直覺得小琳就是她沒有血緣的好妹妹，但後來有其他同事曾經私下偷偷告訴阿敏，小琳常在背後說她壞話，說她脾氣不好，說她惡劣又霸道。阿敏一直不肯相信小琳會是這樣的人」。
直到那一天，阿敏因為肚子痛在廁所解放時，她親耳聽到小琳對其他同事說「我實在很受不了阿敏，她就是有公主病，我們出去時她常常要做主還要使喚我，好像大家都要伺候她，到底憑什麼呀？她算是什麼咖。上一次我們去聚餐，她……..」，阿敏就在廁所裡，聽完了一連串的抱怨，直到小琳和同事離開後，阿敏才緩緩地走了出來。
劉芯彤問阿敏「幹嘛當下不開門，直接給她個難看呢」，阿敏卻告訴她，背後說人壞話是小人行徑，幹嘛要去跟小人爭個妳輸我贏，遠離她就好，而且人生在世認識的朋友這麼多，難免會遇到歪瓜劣棗，就跟走路誰沒一個閃神踩過黃金呢？沖沖水就過了，千萬不要多去踩兩腳，畢竟熏死的是自已，何必呢。（編輯：郭佩蓉）