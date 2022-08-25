蝦皮購物「地雷行為」曝！賣家遇到秒翻白眼：拜託別來亂
網路購物的消費途徑帶給民眾許多便利，而根據資策會日前公布電商消費習慣報告，消費者最常使用的平台以蝦皮購物奪下冠軍，有六成台灣人都愛使用蝦皮購物，不過有賣家表示，部分客人在看見商品時，竟然會主動私訊「殺價、喊價」，且開出的價格非常離譜，好奇詢問「大家在蝦皮會殺價嗎?」貼文引發熱議。
原PO在PTT發文表示，她近日在蝦皮清售平時沒用到的東西，其中某商品市價4000元，全新未拆的情況下，她選擇賣3200元，但竟然有買家出面表示要「出價2000元」，原PO指出，「我的習慣通常是價格差不多才會去談，差這麼多的就會另外找，但我不太懂這樣子殺價的意義在哪?」
為了揣測對方想法，原PO後來嘗試到對方的賣場，並針對標價2000元的二手品喊價1000元，結果竟然被罵「自私」，還遭到封鎖，原PO無奈說道「我只是想讓對方知道我的心情而已，還是大部分的人都只能接受自己跟別人殺價，而不能接受被殺價?」
貼文一出，網友紛紛表達看法，「感覺對方就只是想賭看看，賭到就賺到」、「反殺對方蠻好笑的」、「價格太高就換別間，覺得可接受的頂多凹個售價含運費」、「遇過一堆愛殺價然後又想凹這個凹那個，現在遇到都直接封鎖」、「蝦皮真的一堆無聊人在那亂殺價，明明就全網站最低了還來亂」、「我有遇過超多次，心想這人跟我非親非故，劈頭就問某價格可以嗎，真的覺得滿頭問號」、「看沒有備註可議價，不然通常不會殺」。（編輯：張志浩）