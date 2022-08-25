TWICE新歌彩蛋超暖！舞蹈「2秒比完4字母」 韓網全卡關
TWICE將在26日推出迷你專輯《BETWEEN 1&2》，連日釋出兩版MV預告，讓不少粉絲相當驚喜，其中除了發布的預告中都藏有超級暖的彩蛋之外，這次主打歌《Talk that Talk》的重點編舞在兩秒內比完四個字母，在歌曲還沒發佈就在韓網掀起熱議，想必此次回歸又是大發的節奏啦！
從這次開始發表開頭預告時一路到專輯試聽、預告Teaser等等，其實都藏有非常用心的設計，包括開頭預告是54秒，5+4=9（代表Twice完整體人數）；另外專輯試聽是2分12秒，呼應專輯名《BETWEEN 1&2》；然而Teaser第一版為22秒、Teaser第二版則為11秒，再度呼應專輯名稱，該彩蛋真的非常用心！也讓大批粉絲直呼「JYP加雞腿啊！」
除此之外，主打歌《Talk that Talk》當中，在24日首次見到副歌部份Sana站在中心點展現這次的重點編舞，2秒就用手比出4個英文字母「LOVE」，相當厲害，成員多賢上《Radio Star》也展現了這次編舞，先是慢慢比出LOVE的手勢，接著就瞬間跳完，讓現場主持人都大吃一驚。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「又是預防老人癡呆的舞蹈.....」、「JYP最近都是走一個手勢風，上一首《POP!》也是這樣的啊」、「E是怎麼回事！E是怎麼比出來的？」、「從娜璉SOLO曲預防癡呆後又來了」、「我只有一開始跟多賢是一樣的動作呢wwww」、「太好笑了，期待這次TWICE寶貝們大發www」。（編輯：張嘉哲）