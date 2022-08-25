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第一不是姓林！高雄「這姓氏」多爆　網秒懂：同事就超多

▲高雄全市設籍人口約272萬，為台灣第三大都市，也是南台灣第一大城。（圖／文化總會提供）
▲高雄全市設籍人口約272萬，為台灣第三大都市，也是南台灣第一大城。（圖／文化總會提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-25 14:21:56

高雄全市設籍人口約272萬，為台灣第三大都市，也是南台灣第一大城，近日臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」就分享了高雄的前20名姓氏，其中「林姓」並非最大宗，而是「陳姓」為第一名，讓不少姓陳的網友笑喊：「一生中只有這個是第一名！」 

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高雄點昨（24）日在臉書粉專中貼文，只見照片內正在盤點高雄10大姓氏，其中第一名為陳姓，約有30萬人，第二名為林姓，約有20萬人，第三名為黃姓，約有19萬人，接著為李姓約14萬人、吳姓約12萬人、王姓約12萬人、張姓約11萬人、蔡姓約10萬人、劉姓約8萬人、楊姓約7萬人。 

▲（圖／翻攝自粉專「高雄點 Kaohsiung.」）
▲盤點高雄10大姓氏，其中第一名為陳姓，約有30萬人。（圖／翻攝自粉專「高雄點 Kaohsiung.」）
接著高雄點也分享第11到20名的姓氏，並表示「歡迎對號入座，沒上榜的場外加油」，第11名開始依序為許姓約6.6萬人、洪姓約5.9萬人、郭姓約5.7萬人、鄭姓約5.6萬人、謝姓約5.3萬人、蘇姓約4.8萬人、曾姓約4.3萬人、邱姓約3.6萬人、莊姓約3.3萬人、葉姓約3.1萬人。 

▲（圖／翻攝自粉專「高雄點 Kaohsiung.」）
▲第11名為許姓約6.6萬人，第20名則是葉姓約3.1萬人。（圖／翻攝自粉專「高雄點 Kaohsiung.」）
貼文曝光後，網友紛紛留言，「我是30萬分之1」、「何～在哪呀」、「沒看到姓何的」、「果然是陳林滿天下呀」、「往往都看不見『湯』的遙遠排名」、「陳真的是多爆，同事就好幾個陳小姐，每次客戶打來找陳小姐都要問到底找哪一個陳小姐」、「一生中只有這個是第一名」。（編輯：賴禹妡）   


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