現實版「變形金剛」國道狂飆？內行抖出真面目：神車一台
2007年上映第一集的「變形金剛」是許多電影迷難以忘懷的經典，片中以汽車為英雄，透過特效讓各車款變身的創新題材，在當時掀起一股熱潮，不過近日，卻有網友在過道上巧遇一輛外觀奇特的汽車，外型就像即將變身的變形金剛，貼文掀起熱議，也有內行揭開它的真面目。
某網友昨（23）日在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，圖中可見，國道上一輛黑色轎車行駛在超車道上，不過詭異的是，該車後方被安裝上外型奇特的黑色架子，分別向上方和左右延伸，由於過去從未遇過類似情況，原PO也在文中錯愕表示「路上看到的，不知道是什麼用途」。
有如「超大型尾翼」般的設計，釣出眾多網友回應，「準備合體組成巨大機器人，這是腳部」、「車子的輪椅嗎」、「超大型尾翼，可能會飛喔」、「加速器，這會收回去」、「好酷喔，很像飛彈發射架耶」；此外，也有內行人認真解答「這是富士玉山攻頂國際合作計畫一號的3D鋪面狀況調查車」、「3D鋪面狀況調查車喔，神車」。
事實上，「富士玉山攻頂國際合作計畫」是由中央大學與日本日瀝株式会社共同簽署，此輛「3D鋪面狀況調查車」具備鋪面破壞、平坦度及車轍深度等自動調查功能，配合高解析度線性雷射相機與影像輔助辨識軟體，清楚呈現3D鋪面狀況，後續可依據資料，提供道路養護的維修順序與建議維護方式。（編輯：張志浩）