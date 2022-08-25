簡沛恩秀「出道最辣尺度」　晉升保健達人演藝圈當副業

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不想靠醫美的簡沛恩，自豪很會挖掘新產品、也很貪心什麼好的成分都想要，她笑稱曾經被曾董發現在吃的膠原蛋白成分很少，驚嘆「竟然還賣我這麼貴」。直說自己對吃進肚子裡的東西品質，可說是非常謹慎和嚴格，坦言「尤其藝人拿自己當招牌，當然會很謹慎」。但也好奇，真的有辦法短時間內這麼了解原料和研發嗎？簡沛恩將專業交給合作夥伴，稱讚「葡萄王生技在研發上調配的比例非常仔細」，直說「我想要的很多，但如何全部放在一起還都有效」才是重點。
在健康保健上不手軟的簡沛恩，靠著這股熱情，催生添加葡萄王獨家專利之益生菌的「莓好膠原益生菌」，有助自體產生玻尿酸，並嚴選德國膠原蛋白維持澎潤透亮，搭配米胚芽萃取物（含神經醯胺），幫助鎖住水嫩好氣色；還加入了蔓越莓、洛神花萼等植物萃取物，更能維護女性私密處的健康。讓簡沛恩得意今天是她出道以來算穿著「最辣尺度」，大秀性感側胸與美背，展現保養有成的Ｑ彈肌膚，嫩到拍照會發光。她認真建議女性朋友，「選擇適合自己年紀和生活型態的保健食品很重要」。
好友謝承均現場也分享，自己在後台的休息室打開全是瓶瓶罐罐、什麼保健食品都吃，「拍戲實在太累了」，雖然同時擁有餐廳老闆的身份，但他熱愛演藝事業，只好費盡心思尋找補充體力的良方。謝承均透露，自己第一次到葡萄王開會，「包括營養師、開發人員等，超過6～7個人的商品團隊全員出動」，直說被嚇到的還有，發現坐在主位的董事長看起來超年輕，也跟著他們親力親為一起進無菌室等關注研發過程。
「朝氣人生365」集結天然酵母B群、紅景天、瓜拿納萃取物、蝙蝠蛾擬青黴、還有50倍高濃度黑胡椒萃取物等6種營養，簡單取代瓶瓶罐罐，幫體能充電。謝承均透露測試「朝氣人生365」打樣時，正好在拍攝《天之驕女》，過去自己都靠吃雞精補充體力，認真嚐試打樣大約半年多，「不是說讓你突然體力變好，而是有感精神的續航力越來越好」，畢竟他熬夜拍戲又熱愛運動，打球、跑步時有時還會「忘記自己累，但又睡得好」。