「茶女王」47歲簡沛恩誇張凍齡 療癒手搖飲秘密茶包曝光
創業有成的簡沛恩，每天喝手搖飲還是擁有纖瘦體態、肌膚明亮超凍齡，一手創立的療癒系手搖飲「必可蜜PiQiMi」，首度跨界葡萄王生技，合作秘方茶包，不只要喝心靈療癒，熱愛養生的她，想把保養融入生活，打造內外一起調理的保健茶包，笑稱身為難搞處女座的簡沛恩，兼顧茶香風味與生技功效，色香味不能馬虎，營養訴求也完全不能退讓。與同樣嚴謹的葡萄王曾董理念一致，一拍即合，「神農嚐百草」地嘗試300多種組合，並使用葡萄王獨家原料，原訂去年中秋節就要問世，因兩人吹毛求疵、「廠規比法規更嚴格」的把關，耗費一年時間，終於催生四款療癒身心的必可蜜PiQiMi秘方茶包，主打順暢均衡的「循環好一點」、元氣強身的「體力好一點」、養生活力的「精神好一點」和舒緩好眠的「睡得好一點」。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-12 18:42:16
被葡萄王曾董暱稱「茶女王」的簡沛恩，立馬嬌嗔「是喝茶的茶，還是找碴的碴？」兩人細細傾訴構思茶包的心路歷程，分享有些組茶剛開始覺得很可以，沒想到放一兩週後，因質地較吸濕而讓茶包內有些微結塊，為堅持品質，不惜損失數十萬元忍痛整批報廢。她坦言：「我很堅持品質，差一點點就是不OK！」其實葡萄王曾董的團隊也是業界出了名的龜毛，兩人同道中人互虧互信。
曾董表示遇到晚上有應酬需要小酌的話，會特別多喝「循環好一點」；簡沛恩也分享，尤其女生久坐容易覺得四肢脹脹的，剛起床有點浮浮的水腫或吃太鹹時，可以多喝讓代謝變好些。
常在睡前覺得腦中嗡嗡作響的簡沛恩，特別推薦「睡眠好一點」，放有能安定神經的「GABA」，搭配延緩作用的香蜂草，降低壓力較好入眠。葡萄王獨家猴頭菇箘絲體，搭配薑黃讓「精神好一點」；快速降低疲勞感的刺五加，組合補氣又補眼的紅棗、枸杞，可以「體力好一點」。
完全不含咖啡因的四款茶包，簡沛恩分享只要以250cc熱水沖開，高濃度萃取的茶湯首泡最好喝，放冷也不怕沒味道。預計1/17上市，獨家在瑪黑家居和瑪黑秘密會一起販售。