空氣清淨機「濾網10年不換」？內行抖1後果：接受就可以
台灣氣候環境潮濕，加上近年空污問題越來越嚴重，為了避免過敏和鼻子不適的狀況發生，許多家庭都會購入「空氣清淨機」，而在一般人的認知中，若機器長期未清洗，應該就會造成效率降低、惡化的情況，不過卻有網友分享，他發現有些空氣清淨機主打「濾網可以10年不換」，令他好奇「真的假的？」
一名網友在PTT上以「空氣清淨機濾網可以10年才換？」為題發文，表示在他的日常生活中，有時會看到部分品牌的空氣清淨機，在DM上主打「濾網可以10年不換」，由於與自己原有的認知不同，於是原PO不禁困惑，「真的有人撐到10年才去買濾網來換嗎？」
貼文一出，有專業網友回應，「依據氣膠動力學，濾材用越久形成的濾餅越厚，過濾效果會上升，但阻抗增加，會更耗電；另外，有可能造成氣流走旁邊低阻抗的縫隙，沒有被過濾到」、「如果確定沒有縫隙且願意耗能，空氣中也沒有生化毒物或有毒物質，不換濾材是可行的」。
此外，也有其餘網友表示「不換，但要清吧」、「怎麼可能10年免換？如果家裡空品不差，抓個2年換就好」、「不想買耗材就買那種可以洗濾網的」、「外面有一層類似冷氣濾網的要定期清啊」、「大概講最外面那張吧」、「建議你買PM2.5／10／氣體品質偵測儀，定期偵測開機效果vs室外，就知道什麼時候該換了」。（編輯：張志浩）