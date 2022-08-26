鬼門關前顯靈！台南池府王爺指示：2生肖21點勿在外逗留
今（26）日晚為鬼門關的日子，而地方神明也會在民間「夜巡」看是否有好兄弟未歸，台灣最早的王爺廟府城普濟殿，「威靈王」池府千歲王爺為此特別警示，生肖屬兔及屬豬的民眾，在晚上9點過後盡量別在外逗留。
「威靈王」池府王爺昨日晚間透過廟方於臉書上指示，今晚「生肖屬『兔』、『豬』的善信大德，晚上9點過後，盡量不要再（在）外逗留」，貼文發出後，信眾們紛紛轉發並留言，「感謝池王爺提醒」、「感謝池王公慈悲開示」、「收到～謝謝王爺」、「感恩池王爺，會提醒家人的」，也有網友哀嚎，「我21:00才下班」、「可是我11點下班欸」、「明晚不能出去玩了」、「屬兔，不過大夜班」、「我要上班到9點夭壽」。
府城普濟殿創建於西元1668年，為台南府城最早的王爺廟，至今已有354年的歷史，創建之初原主祀觀音菩薩，也當作佛教寺廟兼會館使用，但傳聞中曾有同安人借宿時，將池府千歲神像因故留祀寺內，之後香火日盛，池府千歲成為了寺廟主神，也讓「普濟寺」改稱為「普濟廟」，之後明寧靖王朱術桂時常駕臨於此，感受到池王爺的靈感，便特敕封為「威靈王」，還將寺廟賜名「普濟殿」。
風水傳出普濟殿附近街道四通八達，呈現八卦狀，而普濟殿位置因而稱為「蜘蛛結網穴」，可以網住別稱「鳳凰城」的台南城，不過近幾年臨近老街不斷拓寬，現已看不出八卦陣容。（編輯：賴禹妡）