超商領貨尷尬！她羞買「性感情趣內衣」 賣家1舉動露餡
網路購物的消費模式帶給人們極大的方便，不只省去到實體店面的過程，平台上有五花八門的商品更是一大特點，而通常賣家將貨品寄至指定地點時，應該會用層層包裝確保運送過程安全，也能達到隱私效果，不過一名女網友卻分享，她領貨時卻發現賣家把商品圖片貼在最外層包裝上，且更尷尬的是，她下訂的是「情趣內衣」。
該網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日她透過網路平台購物，但賣家卻把她買的情趣內衣圖貼在包裹外面，只見附圖中，一張模特兒試穿、非常煽情的示意圖，就直接被貼在包裹最外曾的破壞袋子上，甚至寫下「人生苦短，必須性感」的標語。
更尷尬的是，原PO在下訂時，選擇的是超商取貨，因此店員也知道內容物，貼文一出，網友也紛紛回應「是不是亂殺價」、「這時候應該很慶幸大家都戴口罩」、「這個賣家太暖心了，想把喜悅分享更多人」、「不用多說，直接送他一顆星評價」、「你不說沒人知道是你買的東西，還以為就是一般的廣告單」。
此外，也有許多網友開玩笑說道「趕快試穿拍張照片，給大家鑑定看看是不是詐騙商品」、「要不順便測評一下」、「敲碗看試穿照」、「好東西要與大家分享」、「我不信，請拆開後上傳商品」、「穿好拍上來，我才信」。（編輯：張志浩）