兒子寫信全用注音！郵差破解「高難度密碼」 眾讚太猛了
為了培養孩童未來適應社會的能力，許多學校都會安排各式有關生活技能的教學，而在課程中產出的作品，也會成為日後的回憶，一位媽媽近日就翻出一封兒子當年讀幼稚園寫的感謝信，而信件上表達的訊息全都是用注音，相當難拼湊，也讓她不禁大讚當年的郵差很厲害，最後還能將信送達家中。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，近日整理物品翻出兒子當年讀幼稚園時，老師要求寫完寄回家的感謝信，但如今看到還是會「不自主的笑」，因為信封上的收件人姓名、地址和寄件人地址全是注音，且排列非常不整齊，郵差還要慢慢拼注音後，才有辦法送到。
原PO接著說道，「郵差當年收到這一批信件，臉上應該是無限的冏、無限的白眼」，不過令他佩服的是，郵差不僅成功拼湊出「岡山區」的收件件址，拼完還在旁邊用藍筆寫上，害怕再拿到時又要重新拼過，這段回憶原PO相當珍惜，她也感慨「一晃眼小少爺要升高二了，這封信…身為阿母的我，會繼續存留」。
貼文一出掀起熱議，網友紛紛回應「好可愛，郵差太猛了」、「真心佩服郵差拼這鬼畫符注音」、「郵差在寄的時候也會心一笑吧」、「好有紀念價值」、「郵差說不定看這種信看多了，很多學校都會做」、「完全看不懂，給郵差一個讚，順便加薪了啦」、「藍筆寫出來太好笑」。